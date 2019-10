La carga de datos generó inconvenientes entre los fiscales y el personal del Correo

María Nydia Romero

A menos de una hora del cierre de las elecciones nacionales de ayer, en el Colegio Nacional “General San Martín” se presentaron serios inconvenientes entre personal del Correo y los fiscales de una de las fuerzas políticas. Los primeros debían realizar la transmisión de telegramas con los resultados y a los últimos no se les permitía el acceso al salón donde se llevaría a cabo la operatoria. Diferencias de criterios que finalmente se consensuaron promediando las 19, cuando se comenzó con el proceso de transmisión de los datos de la mesa 124, que fue la primera en concluir el escrutinio.

El clima electoral que se vivió ayer en la mayoría de los colegios capitalinos distó mucho con respecto a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso). La tensión en las últimas horas se evidenciaba en los rostros de los dirigentes políticos y fiscales electorales, ya que se esperaba que los resultados arrojaran el nombre de la persona que conducirá el país en los próximos cuatro años.

Si bien en cada escuela este clima se intensificaba por momentos, en el Colegio Nacional “General San Martín”, siendo las 17.20, los nervios llegaron a su cúspide. Sucedió cuando la encargada del Correo -en los que se reflejan los resultados de las mesas electorales- fue interpelada por uno de los delegados de las fuerzas partidarias. Este solicitó autorización para su ingreso y el de sus pares a fin de verificar la carga de datos y así garantizar la trasparencia del acto. Pero esta situación generó malestar en la referente del Correo por lo que pidió la intervención del Ejército y de la Policía para que salieran del aula donde se computarían los resultados.

Trasparencia

En este contexto, personal policial y del Ejército custodiaban la puerta del salón donde estaban los equipos. Mientras, los dirigentes partidarios y el personal en cuestión discutían sobre derechos y limitaciones. Cristian, el delegado político que solicitó la trasparencia del acto de carga, se refirió al incidente y dijo a El Litoral que “la intención fue evitar que otra vez esta señora nos deje afuera, es decir, en la puerta. Ya en las Paso no nos permitió pasar y después nosotros encontramos diferencias en la carga de datos. Para evitar que esto suceda me acerqué a hablar con ella. Se ofendió cuando le dije que nuestra intención no es entorpecer su trabajo, pero que estamos habilitados para verificar su tarea. Ahí llamó al Ejército e hizo un caos”.

“Pero nosotros no vamos a permitir que se cargue ningún telegrama sin que se nos autorice el acceso al salón”, aseguró.

Para apaciguar los ánimos, dadas las versiones encontradas, el rector del colegio Fabián Hamm se comunicó con la Junta Electoral y confirmó los derechos esgrimidos por el referente político.

En tanto, en el resto del establecimiento los aplausos que caracterizan el cierre del proceso electoral comenzaron a oirse. Los portones del colegio se cerraron, pero el clima en torno a la tarea que debía iniciarse tras el recuento de votos continuaba tenso. Por un lado los referentes políticos llamaban por teléfono, determinaban acciones. Por el otro, la referente del Correo se cobijaba en el salón junto con los equipos y sólo ingresaba el director en su rol de mediador.

Afiliación

Ante el conflicto y mediante la intervención del rector, la situación parecía comenzar a solucionarse. Hasta que al realizar un cruzamiento de datos, los representantes partidarios comprobaron que la persona encargada de transmitir los datos estaba afiliada a un partido. Por lo cual pidieron que sea removida.

“Queremos que manden a otra persona, intervenimos con varios presidentes de mesa que estaban afiliados”, vociferaba el dirigente.

Mientras el conflicto parecía no tener fin, nuevamente Hamm intervino logrando un consenso ya que los minutos corrían y los escrutinios de las mesas estaban por finalizar. La fuerza política aceptó que la persona cuestionada interviniera y esta última accedió a que los fiscales habilitados ingresaran al salón para verificar la operatoria.

Trasmisión

A pesar de que el consenso parecía haberse logrado, la tensión todavía se podía observar en ese sector del establecimiento educativo. Mientras tanto, en el resto de los salones, tras haber desplegado unos afiches para asentar los votos esgrimidos por el electorado, comenzó el recuento de las boletas. Al ser menos que en las últimas Paso, el conteo demandó menos tiempo. A las 19, los resultados de la mesa 124 fueron los primeros en ingresar al salón de transmisión de carga, donde se encontraba la persona asignada. Luego ingresó el rector Hamm e hicieron lo propio los fiscales autorizados, quienes tomaron fotos del acta y permanecieron dentro del aula hasta que finalizó la primera transmisión de los resultados de las elecciones nacionales 2019.

Vale mencionar que en el mismo establecimiento escolar, el primer incidente fue el protagonizado por la diputada nacional Araceli Ferreyra. Tras emitir su voto, Ferreyra se sacó una foto haciendo la “V” de la victoria, y los fiscales de Juntos por el Cambio y Frente Nos, reclamaron por esta situación, generando en consecuencia la elaboración de un acta en este sentido.