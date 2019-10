Alivio y procesamiento para Cristina Fernández en dos causas

La Cámara Federal de Buenos Aires alivió hoy la situación de Cristina Fernández de Kirchner en un causa y al mismo tiempo terminó por confirmar un procesamiento dictado en otro expediente, informaron fuentes judiciales.

Por un lado la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires revocó el procesamiento que pesaba sobre la senadora nacional en una de las causas que dispararon los cuadernos del chofer Oscar Centeno, que investiga, por los dichos de arrepentidos, las coimas que habrían pagado empresarios a cargo de los corredores viales. El dictamen lo había firmado con prisión preventiva, el juez Claudio Bonadio.

Por otra parte, la Cámara Federal porteña confirmó hoy, parcialmente, el procesamiento de la ex presidenta en la causa que investiga la supuesta cartelización de la obra pública durante la gestión kirchnerista, informaron fuentes judiciales.

En el caso de los corredores viales, el desprocesamiento surgió porque Claudio Uberti, el arrepentido clave de esta causa, estuvo al frente del órgano a cargo de los corredores viales y habría hecho esa recaudación hasta mediados del 2007, antes de que la hoy vicepresidenta electa sucediera a su marido en el Ejecutivo. Según el tribunal, las pruebas apuntan hacia Néstor Kirchner, pero no hacia Cristina.

No obstante, en ese caso la Cámara Federal confirmó el procesamiento del ex ministro Julio De Vido por haber recibido coimas (y se remitió a la prisión preventiva dictada en causas conexas) y también el del ex titular de OCCOVI Claudio Uberti y el empresario Marcelino Miguel Aznar como organizadores de la asociación ilícita en concurso con el cohecho pasivo. El fallo confirmó además el procesamiento de siete empresarios (entre ellos arrepentidos) y revocó el de otros cuatro. También bajó considerablemente los montos de los embargos.