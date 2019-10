Incorporarán Productos Esenciales a Precios Cuidados pero aún no habrá controles

Debido a que ayer finalizó la vigencia de la medida de Productos Esenciales, que ofrecía bienes básicos a precios congelados, el Gobierno nacional anunció que añadirá estos artículos a la esfera de Precios Cuidados. La iniciativa ya había sido deslizada “off the record” en Buenos Aires, pero en las provincias no tenían información oficial de la misma, hasta ayer.

En diálogo con El Litoral, el subsecretario de Comercio y Defensa del Consumidor, Juan José Ahmar, señaló que “recibimos información de la Secretaría de Nación para incorporar ciertos productos de la canasta de Esenciales a Precios Cuidados”, y que ese “será el lineamiento hasta finalizar la actual gestión nacional”.

El inconveniente es que en el organismo provincial aún no cuentan con la información detallada sobre cuáles serán los artículos que se incorporarán, las marcas o los nuevos montos, ya que también se habla de posibles aumentos. “Estaremos a la espera de ese nuevo listado para ejercer el control, porque necesitás saber los productos, marcas y precios incorporados”, subrayó el funcionario.

En los medios de comunicación de Buenos Aires se informó que este nuevo listado de bienes vendría con un 13% de aumento.

Según el diario Perfil, las categorías que se incorporarán a Precios Cuidados serán yerba, leche, harina de trigo y subproductos, aceite, puré de tomate, arroz, fideos, polenta, galletitas, mermeladas, y bebidas. “Estos productos se adquieren un 17% más baratos en promedio, y hasta un 30% en algunos de ellos”, afirmaron desde la Secretaría de Comercio Interior.