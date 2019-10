Valdés homenajeó a Raúl Alfonsín en Buenos Aires

Al cumplirse 36 años de las elecciones que pusieron fin a la última dictadura militar en la Argentina, el gobernador Gustavo Valdés participó ayer en el homenaje que se le realizó al ex presidente Raúl Alfonsín, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El acto fue la inauguración de un edificio con el nombre del líder radical que inició el último y más largo periodo de democracia en el país.

El flamante edificio “Raúl Alfonsín” (dentro del predio de la ex Esma) se ubica en Avenida del Libertador 8151 y funcionará allí la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, actualmente a cargo de Germán Garavano. Presidió el acto el titular de dicha cartera, junto con Ricardo Alfonsín, hijo del ex presidente, y Mario Sábato, hijo de Ernesto Sábato.

También fueron parte del acto el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el secretario de DD. HH., Claudio Avruj; el diputado nacional Mario Negri; Romualdo Goyeneche Argibay, sobrino de Carmen Argibay; y la presidenta de la Asociación de Magistradas y Funcionarias Judiciales de la Argentina (Amja), Susana Medina de Rizzo. Cabe señalar que, en la oportunidad, también se inauguró la Sala Ernesto Sábato y el Espacio Carmen Argibay.

Para informar su participación en este encuentro, Valdés publicó en su cuenta de Twitter: “En el Día de la Recuperación de la Democracia, homenajeamos a Raúl Alfonsín, inaugurando el edificio que lleva su nombre en el Espacio de la Memoria y DD. HH., donde funcionará la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Sigamos el ejemplo de don Raúl para garantizar los Derechos Humanos y el imperio de la ley”.

Por su parte, Garavano hizo lo propio, expresando, con el hashtag #DemocraciaParaSiempre, que “hace 36 años, el entonces presidente Alfonsín fue el primero en hablarnos del imperativo ético de construir una democracia estable, solidaria, participativa, eficaz y en la diversidad”.

Y agregó, del mismo modo, que “los argentinos nos merecemos un edificio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que simbolice los valores fundamentales que como sociedad compartimos”.