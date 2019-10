El Frente de Todos emitió un comunicado de rechazo

A través de un comunicado oficial, el Frente de Todos de Goya salió a repudiar la detención del ex concejal Pereira, considerando que se incurrió en una degradación del Estado de Derecho, a la vez que rechazaron el accionar de la Justicia provincial aduciendo parcialidad en la resolución de los procesos.

“Durante el juicio oral se demostró cada uno de los puntos referidos al delito que se le adjudica al ex concejal, fraude a la Administración Pública, confesando el secretario del Concejo Deliberante haber sido quien suscribió las planillas para que se liquidara el salario a Pereira”, indicaron. Asimismo, “se detectan irregularidades en el accionar de la Justicia que sólo avanzó en la causa del ex funcionario goyano, sobreseyendo a las 19 personas a quienes también se les liquidó el sueldo con el plus de estudios universitarios, a pesar de no haberlos culminados”, resaltaron.

“Entendemos que esta determinación responde a otros intereses, de carácter político, que nada tienen que ver con la Justicia, con el agravante de querer interferir en el recurso extraordinario presentado ante la Corte Suprema de Justicia de La Nación”, afirmaron.

Por eso, “desde el Frente de Todos Goya, consideramos que existe una degradación del Estado de Derecho que afecta a los y las ciudadanas correntinas, dejando al descubierto intereses políticos. Nos solidarizamos con el compañero Ariel Pereira y su familia ante este avasallamiento”.