El torneo Provincial comenzará en una semana con 32 equipos participantes

En Bella Vista se reunió ayer la mesa directiva de la Federación Correntina de Fútbol que fijó para el domingo 13 de octubre la fecha de inicio del torneo Provincial de Clubes de Primera División, que contará con la participación de 32 equipos.

El certamen Provincial, como el año pasado, otorgará una plaza para el Torneo Federal Regional Amateur 2020.

La reunión en la sede bellavistense se dio en el marco del certamen Regional de Selecciones Sub-13 que se está disputando en esa ciudad. Presidió la mesa directiva el titular de la Federación, Wilfredo Collinet.

Durante la reunión el coordinador de competencias de la Federación, Luis Escotorín, adelantó detalles del torneo Provincial que contará con 32 clubes, abarcando dos equipos por Liga, más cuatro elencos invitados desde la Federación.

Los criterios que se tomaron en cuenta a la hora de los equipos invitados se establecieron mediante un examen a Ligas homologadas hasta el momento, tomando a equipos que hayan sido campeón provincial en alguna oportunidad o que tengan un buen presente deportivo e institucional y, además, que su ubicación geográfica sirva estratégicamente para los cruces cercanos.

En esta ocasión, las invitaciones recayeron en Huracán de Goya, Huracán de Curuzú Cuatiá, Villa Rivadavia de Mercedes y Defensores de San Roque (Liga Bellavistense).

Se resolvió, también, que Boca Unidos cerrará todas sus llaves de visitante, teniendo en cuenta que el club compite en el Torneo Federal A y, por lo tanto, de ganar el Provincial, no ocupará plaza para el torneo Federal Regional Amateur.

Para esta edición, se dividirá a la provincia en cuatro microrregiones durante los primeros cruces del torneo: Costa del Uruguay, Río Paraná, y Centro y Sur. Luego, los equipos clasificados se irán eliminando entre sí hasta definir al campeón.

Los cruces de 16avos de final, en sus partidos de ida, serán los siguientes:

Zona Nordeste: Luz y Fuerza (Gobernador Virasoro) vs. Iberá (Ituzaingó), Sarmiento (Santo Tomé) vs. San Martín (Gobernador Virasoro), San Francisco (La Cruz) vs. Atlético Santurtun (Santo Tomé), Paso de los Libres II vs. Victoria (La Cruz).

Zona Noroeste: Boca Unidos vs. Sportivo Unión (Bella Vista), Deportivo Empedrado (Liga Saladeña) vs. Huracán (Goya), Barrio Norte (Bella Vista) vs. Don Bosco (Saladas), Sol de América (San Miguel) vs. Ferroviario.

Zona Suroeste: Goya II vs. Comunicaciones (Mercedes), Apinta (Mercedes) vs. Defensores (San Roque), Football (Esquina) vs. Central Goya, Santa Rosa (Sauce) vs. Berón de Astrada (Paso de los Libres).

Zona Sureste: San Lorenzo (Monte Caseros) vs. Victoria (Curuzú Cuatiá), Belgrano (Curuzú Cuatiá) vs. Juventud Unida (Sauce), Huracán (Curuzú Cuatiá) vs. Robinson (Monte Caseros), Villa Rivadavia (Mercedes) vs. Paso de los Libres I.

Femenino

En cuanto al torneo Provincial de Clubes de Primera División Femenino, el formato y fixture se definirá en la primera semana de noviembre, pero se adelantó que comenzará una semana después de la definición del Provincial Sub-17.