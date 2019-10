El monto de 5 mil pesos y reapertura de paritarias traccionan el cierre del año

Al menos tres sectores con incidencia en Corrientes percibirán un monto de 5 mil pesos, para algunos bono, para otros a cuenta de conversaciones paritarias. Además, varios sindicatos a nivel nacional reclaman la reapertura de conversaciones previo al cierre del año.

Semanas atrás la federación que nuclea a los empleados de comercio y las cámaras empresariales cerraron un acuerdo para abonar los 5 mil pesos establecidos por el Gobierno nacional por decreto como medida de alivio posdevaluatorio para los trabajadores del sector privado. En la provincia, los representantes de las entidades empresariales, entre ellos la Federación Económica de Corrientes (FEC) y la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr), habían expresado que, si bien no todas las empresas estaban en condiciones de afrontar el esfuerzo, la medida replica en territorio local. El pago será a cuenta de conversaciones paritarias y estaba previsto se ejecute en cinco tramos de mil pesos.

Por otra parte, también recibirán un extra de carácter no remunerativo de 5 mil pesos los trabajadores rurales de toda las provincias, entre ellas, de Corrientes. Esto en función de los resuelto por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (Cnta).

La entidad dictó la resolución N° 216 por la cual se otorga una asignación extraordinaria de carácter no remunerativo de 5.000 pesos para el personal que se desempeña en las actividades avícola, porcina, conductor tractorista, maquinista de cosechadoras y agrícolas que se desempeñen exclusivamente en las tareas de recolección y cosecha de granos y oleaginosas, aplicación de productos fitosanitarios, y el personal permanente de prestación continúa comprendido en el régimen de trabajo agrario, instituido por la Ley N° 26 727 y su Decreto Reglamentario N° 301/13, en el ámbito de todo el país. Conforme a la misma normativa, se abonará en tres cuotas de 1.667 pesos cada una, con las remuneraciones de octubre, noviembre y diciembre 2019.

Por otra parte, empleados del Estado nacional también recibirán un extra de 5 mil pesos. Sin embargo, no todos estuvieron contemplados por dicha mejora, ya que quedaron excluidos los docentes universitarios. Por este motivo, realizarán este miércoles una jornada nacional de protesta.

A la medida se adherirá la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (Adiunne), que convocó a participar de una radio abierta el miércoles a las 18 en el Campus Resistencia de la casa de altos estudios. También, reclamarán mayor presupuesto para las obras sociales.

Pero el monto de 5 mil pesos traccionó los pedidos de reapertura de paritarias. Algunos sectores como bancarios, alcanzaron la semana pasada un acuerdo récord de mejora anual del 50 por ciento.

La medida que comprenderá a más de 1.800 trabajadores de Corrientes, elevará a casi 60 mil pesos el salario inicial de un bancario. Además, percibirá, el empleado con menor antigüedad un bono de casi 50 mil pesos por motivo del Día del Bancario, a celebrarse el 6 de noviembre. Se trata de un extra que perciben cada año y que se actualiza por coeficientes.

Mientras tanto, otros gremios como la UTA a nivel nacional reanudó sus conversaciones paritarias. En Corrientes Capital, los colectiveros mantuvieron un plan de lucha por su convenio colectivo de trabajo. El mes pasado se les abonó una mejora con el respaldo de subsidios del Gobierno provincial.