Sarampión: para evitar la reintroducción, los menores de 54 deben controlar su carnet

La circulación activa del virus del sarampión en la región de las Américas, con un total de 26 casos confirmados en el país (los últimos de Buenos Aires) encendió el alerta nacional y, si bien en la provincia no se detectaron casos, los expertos en la temática insisten en que todas las personas menores de 54 años deben controlar su carnet de vacunación.

¿A qué se debe esta distinción de edad?, y ¿cuáles son las principales líneas de cuidado? Al respecto, la jefa del área de Medicina Tropical del Instituto de Medicina Regional de la Unne, Silvia Balbachán, dijo a El Litoral: “Lo más eficiente para evitar un brote es insistir en la vacunación de la triple viral, y por lo tanto se recomienda que todas las personas deben acreditar dos dosis. Sólo se consideran inmunes las personas mayores de 54 años, porque se estima que podrían haber tenido contacto con el virus. Es que anteriormente (de 1965) había muchos casos, pero desde que la triple viral se implementó en el calendario se logró una mayor cobertura y eso bloqueó el virus, que se transmite de persona a persona cuando hay susceptibles (no inmunizados)”.

La triple viral se encuentra disponible en todos los centros de vacunación de la provincia. La importancia de dicha inmunización radica en el hecho de que se trata de una enfermedad potencialmente grave y muy contagiosa, debido a que se propaga fácilmente cuando una persona infectada elimina secreciones respiratorias al hablar, toser o estornudar.

Epidemiología

En el país los primeros casos registrados de sarampión están relacionados a personas que viajaron a zonas con circulación activa del virus. Por ese mismo motivo, señalan la importancia de que los viajeros revisen el carnet de inmunización, sobre todo deben considerar que Brasil, Estados Unidos y países de Europa están cursando brotes.

En este sentido, la doctora Balbachán que además es directora de un Caps señaló: “Estamos trabajando para revisar todos los carnets porque todas las personas nacidas después de 1965 deben acreditar dos dosis. Si tienen que viajar, y no recuerdan o perdieron el carnet, es importante que se apliquen el refuerzo que no hará ningún daño”.

De hecho, los casos registrados pueden estar relacionados a personas que no se vacunaron o tuvieron una inmunización parcial (sólo una dosis) y por lo tanto son más susceptibles al contagio.

Por otra parte, atento a los casos registrados, Salud Pública realizará una capacitación al personal de salud para evitar y controlar posibles brotes. “El martes (por mañana) habrá una charla en el Hogar Escuela, donde pondremos a prueba los conocimientos del equipo de salud en cuanto a brotes” y a la vez se va a “fortalecer y recordar qué debe hacer el sistema de salud ante estos casos”, expresó a este medio días atrás, la jefa de Inmunizaciones de Salud Pública, Angelina Bobadilla.

Cuidados

La doctora Balbachán, al ser consultada por el panorama epidemiológico de la provincia, explicó que “el sarampión se transmite por el contacto de secreciones respiratorias y, por lo tanto, para que afecte a Corrientes tendría que haber algún nexo. Para evitar eso, la principal medida de prevención es la vacunación. Además, como todo este tipo de enfermedades es importante ventilar el ambiente, evitar el contacto con personas enfermas y acudir al médico ante la aparición de síntomas compatibles”.

Si bien las manchas rojas en la piel es el síntoma más conocido del sarampión, la especialista en infectología manifestó que “lo más típico del sarampión es el triple catarro (tos, resfrío y conjuntivitis) y fiebre. Ese período es el de contagio, de hecho cuando se produce el exantema en general ya empiezan a actuar los anticuerpos y en ese período el contagio es un poco menor. Entonces hay que tener en cuenta siempre cuando una persona empieza con los síntomas respiratorios”.