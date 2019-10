Participarán con proyectos en Tecnópolis y necesitan apoyo para seguir desarrollándolos

on tres los proyectos de escuelas de Itatí que participarán a fines de este mes de la instancia nacional de la Feria de Innovación Educativa en Tecnópolis. Los alumnos y docentes mantuvieron encuentros con el jefe comunal, Germán Fernández, quien expresó que brindará ayuda para continuar desarrollándolos. A una de esas instituciones, el Colegio Secundario “Fray Luis de Bolaños”, les prometió apoyo para construir una sala para instalar su propio laboratorio.

En este marco, el viernes pasado, se reunieron con el Jefe comunal, el profesor Juan Ovidio Rojas y los alumnos Erwin Esteban del Valle y Santiago Barrios, quienes pertenecen al colegio Bolaños y desarrollaron el proyecto “La robótica en el vivero”.

Sobre la reunión, el docente Ovidio Rojas comentó que fueron convocados “porque el Intendente quería interiorizarse sobre nuestro trabajo, los proyectos que venimos desarrollando. Y la verdad es que quedó muy sorprendido. Nosotros llevamos algunas de las piezas que desarrollamos en robótica y se asombró del grado de complejidad que tienen los trabajos. Felicitó a los chicos por su dedicación”, expresó. Tras lo cual explicó: “Le planteamos al Intendente nuestras necesidades y prometió su ayuda para empezar con lo básico, que es el espacio físico para un laboratorio; después veremos cómo conseguimos ayuda o financiación para el equipamiento. Pero es muy importante para nosotros empezar por lo primordial que es lo edilicio”.

“Me llamó mucho la atención el trabajo que están haciendo, son chicos que estudian acá en Itatí y están realizando una investigación tan profunda en lo tecnológico”, manifestó a El Litoral el intendente Germán Fernández. Y precisamente para apoyarlos en la tarea que realizan a diario, aseveró que “si bien anteriormente ya me había comprometido a realizar un muro en el colegio, ahora que vi lo que están haciendo, también el Municipio le hará la sala para que puedan montar su laboratorio”. Con respecto a esto agregó que “ellos me comentaron que los elementos de su trabajo los guardaban en un pequeño SUM de la escuela y que no contaban con espacio para desarrollar su investigación. Entonces, los vamos a ayudar con eso”, afirmó el Jefe comunal.

Sobre la institución, el profesor Rojas detalló a El Litoral que al colegio Bolaños asisten muchos alumnos que provienen de sectores más desfavorecidos y que, actualmente, la institución tiene muchas carencias, entre ellas las vinculadas al área de ciencia. En ese contexto, señaló que hoy no cuentan con Internet.

“El año pasado desde Nación vino gente que instaló nuevas redes. Hoy si bien esas redes funcionan internamente, no tienen acceso a internet. Es decir que está montado el sistema, pero no hay acceso. En esa oportunidad el personal que realizó la instalación nos había dicho que este año íbamos a recibir una especie de “aula móvil” con computadoras, pero hasta ahora no llegaron”, detalló. Por eso, cuando necesitan algún tipo de información o visitar determinados sitios en internet, el docente aporta su módem particular de Personal 4G. Esta misma situación se repitió con los equipos que utilizaron para desarrollar el proyecto “La robótica en el vivero” con el cual accedieron a la instancia nacional. Es decir, los recursos para estos elementos fueron un aporte del propio docente en pos de ayudar a sus alumnos en todo lo referido al proyecto. Sobre los alumnos, el docente destacó: “Trabajan muy bien, son fuera de serie, con un gran compromiso y pasión por lo que hacen. En mi caso sólo los ayudo con la parte de programación, les muestro algunas cosas y ellos sueldan las placas, hacen las conexiones, etc.”.

Seguidamente, acotó que “ahora, por ejemplo, hicimos algunas modificaciones al dispositivo que teníamos porque le agregamos un sensor para medir la calidad del aire y también unas lámparas led para crecimiento vegetal”.

Tecnópolis

El proyecto “La robótica en el vivero” fue elaborado por los alumnos de cuarto año del Colegio Secundario “Fray Luis de Bolaños” Erwin Esteban del Valle y Santiago Barrios, coordinados por el profesor Juan Ovidio Rojas. En una edición anterior, Rojas había explicado a El Litoral que “el diseño es un prototipo. Es una maqueta de lo que sería una gran huerta donde implementamos sensores de temperatura, humedad en el ambiente y del suelo que activaban el riego si es necesario. De igual manera, cuando la temperatura dentro del vivero sube a ciertos niveles, es posible cerrarlo con media sombra a través de un control remoto. La lectura de los sensores se transmite a una pantalla de cristal líquido, a través de bluetooth o wifi”. Con este proyecto y junto con dos más de Itatí, competirán en la Feria de Innovación Educativa del 30 de octubre al 1 de noviembre en el parque Tecnópolis en Buenos Aires. Si bien la Provincia cubrirá los costos de viaje y estadía, el docente relató que “los chicos están muy contentos por el viaje y están haciendo actividades como venta de pastelitos para juntar algo de plata. Los docentes como directivos del colegio están colaborando. Estamos muy agradecidos porque tenemos el apoyo de toda la comunidad educativa que nos permite trabajar muy bien”, finalizó