Producirán una bebida para celíacos similar a la cerveza tradicional

Por Juan Monzón Gramajo

Colaboración/Especial para El Litoral

Un hecho fue disparador de la idea: una joven participando de un encuentro de amigos en un bar de la ciudad de Resistencia consultó al mozo sobre las ofertas que la casa disponía para personas celíacas, y la respuesta fue concreta: ninguna.

Otro grupo de amigos ubicados en una mesa contigua, escuchó este diálogo y la posterior queja de la afectada sobre la limitada disponibilidad de productos para celíacos en lugares de esparcimiento y espacios sociales. Alguna solución demandaba ese problema.

Luego de una investigación profunda del mercado y la proyección que la idea tendría, el docente de la Facultad de Humanidades de la Unne, Francisco Peñalver; el estudiante de Licenciatura en Sistema de Información (Facena-Unne) Alfredo Montañez y la Ingeniera Química (próxima a recibirse de Dra. del Conicet-UTN-Frre) Rosario Acquisgrana, diseñan un plan de negocios para producir “una bebida alcohólica similar a la cerveza, libre de gluten y correctamente certificada”.

Al proyecto lo denominaron Celia Teka, una asociación de palabras Celia por celiaquía y Teka un vocablo de origen guaraní que en realidad es “Teko” cuya acepción que más se ajusta es el “compartir costumbres, ideales, ritos”.

¿Por qué producir cerveza y no otros productos? La investigación realizada por estos emprendedores les permitió saber que la cerveza es uno de los productos que más echan de menos los celíacos diagnosticados de adultos.

En la actualidad la cerveza se ha caracterizado por ser un producto de alta aceptación dentro del mercado nacional e internacional. El consumo es de 44 litros anuales por persona y las personas celíacas no pueden compartir esta costumbre.

Tienen claro el mercado concreto y potencial al que deberán responder. De acuerdo a las estadísticas de la Asociación Celíaca Argentina (Acela), en el Chaco existen unas 10.000 personas celíacas y sólo están debidamente diagnosticadas unas 2.400. Realizando una proyección, en Corrientes las cifras serían similares.

“Tenemos claro-señala Francisco Peñalver- que el emprendimiento busca más que nada ofrecer un producto a la comunidad celíaca, como una acción de inclusión social”.

También saben los emprendedores que este objetivo de máxima sólo se logrará si la calidad de elaboración logra asemejarse en aroma, sabor y apariencia a la cerveza tradicional, porque los celíacos adultos arrastran la memoria gustativa e indefectiblemente caerán en la comparación.

Visto así el mayor desafío estará enfocado en el proceso de elaboración cuya responsabilidad recaerá en la ingeniera Rosario Acquisgrana. Con experiencia en la producción de cerveza artesanal, la becaria del Conicet apostará a un producto realizado en base a una mezcla equilibrada de sorgo, maíz y arroz, aspirando a obtener una bebida con sabores profundos y marcados, aromas intensos y buena apariencia.

El plan de negocio de Celia Teka propone la comercialización de la bebida en dos formatos, que son los que comúnmente se utilizan en el rubro para cumplir con las necesidades de los clientes: barriles de 20 litros y botella de 500 ml. Los canales de venta ya están definidos, se utilizarán las redes sociales y tiendas on line como herramientas de venta. Los emprendedores trabajan en el diseño de una línea especial para el sistema de refrigeración de la bebida que será montado en los bares o alquiler particular, para de esa forma evitar la contaminación cruzada.

La propuesta de Celia Teka contó con el asesoramiento de la Agencia de Innovación y Desarrollo de la Universidad Nacional del Nordeste (Agentia). Los profesionales de la agencia brindaron una capacitación promoviendo el espíritu emprendedor en cada uno de los integrantes del equipo. En el proceso de capacitación, el proyecto superó los tres cortes evaluativos.

Posteriormente y por la consistencia de la idea fueron invitados a participar en las Jornadas Internacionales de Jóvenes Emprendedores que se realizó en la ciudad de Santa Fe, organizada por la Universidad Nacional del Litoral. En ese espacio y previa evaluación de un jurado externo, fue uno de los 14 modelos de negocios seleccionados para ser presentado y expuesto. Dejaron en el camino, planes de negocio de equipos de México, Colombia, Chile, Paraguay y Argentina.

Se abre una instancia que estará marcada por el ensayo y búsqueda de la mejor receta para dar con la bebida deseada. Como antecedentes en el mercado, hay productos elaborados en ciudades como Rosario y La Plata que no han logrado una total conformidad en los consumidores. Este hecho, sumado al compromiso de distribuidores regionales de adquirir el producto en el caso de obtenerse la calidad buscada, abre una gran expectativa con esta iniciativa de jóvenes emprendedores universitarios locales.