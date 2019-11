“Mocha”, el documental del bachillerato para personas trans se estrena en Corrientes

En el marco del “Día de los Derechos Humanos”, que se conmemora los 10 de diciembre el Teatro Vera estrenará, hoy a las 20 el documental “Mocha”, con entrada gratuita. Se trata de un material realizado por los estudiantes y profesores del primer bachillerato en el mundo para personas trans, “Mocha Celis”. El mismo funciona desde fines del 2011 en el barrio Chacarita de Buenos Aires.

El 10 de diciembre es la fecha en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y es por ello que la misma fue instituida como el Día de los Derechos Humanos.

Miles de personas conforman la comunidad trans y aseguran que hasta hace un tiempo vivían en un cono de sombras. Testimonian que no tenían acceso a una vida digna, trabajo, salud, educación. Sufrían discriminación y privación. Este video, “Mocha” retrata sus luchas, sus vidas, sus derechos.

Mocha Celis es un bachillerato no exclusivo, sino inclusivo. La primera escuela, en el mundo con perspectiva de género pero no sólo queda recluido a esta minoría. Con el tiempo muchas realidades más fueron haciendo propio este espacio, adolescentes madres, mujeres de la tercera edad, todas personas que saben que otra educación es posible y lo quieren difundir.

La Ciencia, la Educación y los Medios de Comunicación siempre hablan de ellos y ellas, por eso quieren la construcción de un nuevo mundo. Mocha Celis es un relato en primera persona.

Quieren derribar estereotipos que llevan a la destrucción, acabar con los prejuicios, abre puertas. Promueven la inclusión, la integración. La expresión de su identidad constituye su libertad. La diversidad de caminos los llevó hasta allí. Tienen su propia voz y quieren contar su historia, la historia del Mocha Celis.