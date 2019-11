Santo Tomé: plantean convocar al intendente para que informe sobre su situación procesal

Está previsto, según puedo saber El Litoral, que ingrese hoy al Concejo Deliberante de Santo Tomé un proyecto de resolución por el que se convoca a que concurra al recinto el intendente, Mariano Garay, con el propósito de suministrar informes y explicaciones respecto al procesamiento dictado por el Juzgado de Instrucción de esta ciudad con la carátula “De oficio por lesiones en accidente de tránsito expediente 15.853”.

La iniciativa fue presentada por el concejal Eduardo Etchegaray. En el artículo 1 se establece “convocar al intendente, Mariano Garay, a concurrir personalmente a la sesión ordinaria del 27 de noviembre de 2019, todo ello según lo normado y cumpliendo los plazos dispuesto por el artículo 49, inciso 46 de la Carta Orgánica Municipal (COM) y artículos 171/175 del Reglamento Interno del Concejo Deliberante de Santo Tomé, con el propósito de suministrar informes y explicaciones” respecto del proceso judicial antes citado y en tal sentido, conocer “si en dicha causa el intendente fue procesado por lesiones gravísimas ocasionadas por la conducción imprudente de un vehículo, con presunta responsabilidad en grado de autor material del mismo”.

El proyecto elevado también indica que se pretende conocer “en caso afirmativo, si dicho procesamiento fue dictado con prisión preventiva que no se hace efectiva por tener concedida la eximición de prisión”.

Cabe recordar que “el procesamiento es por el accidente ocurrido en el año 2017 donde quien era su novia sufriera gravísimas lesiones”.

Entre los considerandos, se cita el artículo 19 de la COM, que dispone “no puede ser intendente quien estuviere procesado con auto de prisión preventiva firme o los que hayan sido condenados a pena de reclusión a prisión o los quebrados o concursados civilmente no rehabilitados y a los afectados de enfermedad física o mental que los imposibilite para cumplir con el mandato”.

La citada iniciativa también expresa que “este cuerpo deliberativo no puede ignorar el fallo judicial, máximo cuando de conformarse a resolución la conducta del intendente traspasaría la órbita privada para formar parte de lo institucional”.