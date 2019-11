Municipales pidieron mejoras salariales y volverán a reunirse para cerrar acuerdos

Se reanudaron finalmente ayer las reuniones de la Comisión Paritaria Permanente municipal. Los representantes de la Asociación de Obreros y Empleados municipales (Aoem) pidieron mejoras salariales y laborales. Acercaron posiciones respecto a los pases a contrato y planta permanente, llamado a concurso y paritarias sectoriales, y quedaron en analizar la viabilidad del otorgamiento de adicionales.

El encuentro se concretó en las oficinas de la Secretaría de Coordinación de Gobierno municipal. En ese ámbito se trataron los distintos planteos del gremio y se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles 20.

El secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano, encabezó el encuentro que contó con referentes gremiales de la Aoem.

Durante la reunión se analizaron diferentes temas de interés para el trabajador municipal, donde se intercambiaron opiniones sobre la cuestión económica financiera, se recibieron los planteos del gremio de metodologías a seguir y se decidió pasar a un cuarto intermedio para el miércoles 20, a las 19 horas.

También participaron del encuentro el secretario y subsecretario de Hacienda, Guillermo Corrales y Fernando Cunha, respectivamente; el director General de Recursos Humanos Ezequiel Azzi. Los representantes del Concejo Deliberante Florencia Ojeda y Daniel Gómez. Mientras que la Aoem estuvo representada por su titular, Rodolfo Medina; junto con Ramón Sánchez, Miguel Vanderland y Walter Gómez.

Demandas

“Fue una reunión extensa y se trataron todos los temas que estaban pendientes”, aseguró a El Litoral el secretario gremial Walter Gómez.

También destacó que hubo avances respecto a los pases a contrato de los Neike y los pases a planta permanente de los contratados, al igual que acordaron continuar con los llamados a concurso en otros sectores, se realizó en Tránsito, y retomar las paritarias sectoriales.

Con respecto a los pases, indicó que faltan definir algunos detalles fundamentales referidos a la cantidad de posibles beneficiados y desde cuándo se darán.

No obstante, ponderó que se haya resuelto la modalidad que incluirá que los aspirantes tengan que pasar por un estudio psicofísico, capacitación y finalmente un examen. En el caso de los pases a planta permanente, serán con la misma categoría que tienen actualmente y con la posibilidad de que la Municipalidad determine su reubicación en un área que requiera refuerzos.

En materia salarial, los representantes de la Aoem solicitaron la continuidad del plus de 700 pesos y un esfuerzo mayor para el cierre de año, “no solicitamos una cifra específica pero pedimos que se haga el mayor esfuerzo dado el escenario inflacionario que existe”.

Acordaron además continuar con los encuentros, informales, para analizar los números y determinar cuál será el adicional que cobrarán los trabajadores municipales, “planteamos que se debe considerar que no se volverá a hablar de salarios hasta febrero”, subrayó Gómez.