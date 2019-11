Se promulgó convenio bilateral con la Anses

l Gobierno provincial publicó en el Boletín Oficial la aprobación del Acuerdo de Compromiso y el Convenio Bilateral de Financiamiento suscriptos entre la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y el Gobierno.

A través del decreto Nº 63 de fecha 25 de enero de 2019 y ratificado por el decreto Nº 1.037 de fecha 6 de mayo de 2019, se avaló el acuerdo que el Senado sancionó la semana pasada.

“El mencionado proyecto legislativo fue enviado al Poder Ejecutivo para su examen de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución de la Provincia de Corrientes”, se argumenta en el decreto firmado por el gobernador Gustavo Valdés.

“Las áreas competentes en la materia se han expedido respecto del proyecto venido a consideración sin formular observaciones y propiciando su promulgación, por lo que se estima procedente disponer de conformidad”, agrega.

Al aprobar la Cámara de Senadores el convenio mediante el cual la Nación se compromete a aportar $300 millones para la caja previsional local, el debate generó chicanas y rispideces entre el oficialismo y la oposición.

El senador Víctor Giraud (PJ) chicaneó al ex gobernador Ricardo Colombi por el convenio entre el Gobierno y la Anses. “Todavía no podemos conocer el decreto provincial de 2016 de este mismo convenio. Esto huele a armonización de la caja previsional”, dijo.

“Sorprende la declaración. No se ajusta a la verdad, ni tiene sentido ni fundamento. Bajo ninguna circunstancia vamos a borrar con el codo lo que escribimos con la mano. Lo que dicen es una falacia. El decreto está, pero no quieren hacer lo que tienen que hacer”, se quejó Colombi.

El convenio se aprobó por 9 votos. Corrientes recibirá $300 millones para el IPS. El senador Noel Breard recordó un dato: “Es el mismo convenio, lo firmaron 12 provincias peronistas”.