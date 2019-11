“Difícilmente Daniel Arroyo no sea” ministro de Desarrollo Social

El presidente electo, Alberto Fernández, afirmó hoy que el diputado Daniel Arroyo “es la persona que más conoce” de desarrollo social en el país y que “difícilmente no sea el responsable de esa área” a partir del 10 de diciembre.

Ademas, Fernández destacó el “compromiso” y los “aportes” que hicieron los referentes sociales, políticos, económicos y sindicales que participaron ayer del primer encuentro del consejo federal contra el hambre.

“Daniel (Arroyo) es la persona que más conoce sobre el tema. Difícilmente no sea el responsable del área. Y digo difícilmente porque no se lo ofrecí todavía; tal vez me diga que no”, bromeó Fernández en diálogo con AM 750.

Arroyo coordinó el primer encuentro del consejo que ayudará a implementar el programa “Argentina contra el hambre” a partir del 10 de diciembre, que integran referentes de la política, los sindicatos, las empresas, las organizaciones sociales y la Iglesia, entre otros.

“El encuentro de ayer fue maravilloso”, destacó hoy Fernández al rechazar las críticas de algunos sectores que cuestionaron presencias como las del conductor de TV Marcelo Tinelli o la chef Narda Lepes, o que los asistentes llegaran a la reunión en autos de alta gama.

“Esa es la Argentina miserable. No les pedí que se disfracen de pobres. Todos sabemos de dónde vienen. Les pedí que ayuden a vivir mejor a otros. Hay una Argentina que se resiste a eso, y una Argentina miserable que piensa que es un acto político de Alberto Fernández”, dijo el mandatario electo.

Sobre Lepes, dijo que en la reunión “explicó que el problema que no es esencialmente el hambre sino lo mal que se come, y habló de la diferencia entre el comer y alimentarse”.