7D: Macri convocó a una marcha en la Plaza de Mayo

El presidente Mauricio Macri convocó ayer a una marcha en la Plaza de Mayo para el sábado 7 de diciembre, tres días antes de la asunción del mandatario electo Alberto Fernández, con un video que difundió en redes sociales de Internet.

“7 de diciembre, 17 hs., Plaza de Mayo #7D”, indicó el posteo que realizó esta tarde el primer mandatario en su cuenta de la red social Twitter.

El texto fue acompañado con un video que muestra imágenes de la marcha al Obelisco y a Plaza de Mayo del 24 de agosto en apoyo a Macri, y de las otras 30 denominadas “Sí, se puede”, con las que el primer mandatario hizo campaña en busca de su reelección.

La convocatoria fue realizada cuando el presidente con su familia permanecía en Villa Allende, Córdoba, donde llegó el viernes para descansar durante el fin de semana largo.

Liderazgo

El intendente de Quilmes, Martiniano Molina, aseguró que no tiene dudas de que tanto el presidente Mauricio Macri como la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal “demostraron claramente su capacidad de liderazgo” para el camino que deberá emprender como oposición Juntos por el Cambio a partir del 10 de diciembre, aunque no descartó el surgimiento de nuevas figuras.

Para Molina, Macri fue el artífice de un cambio de paradigma de la política argentina según el cual “debajo de un líder no crecía nadie”, y permitió que emergiera en Juntos por el Cambio “una cantidad enorme de dirigentes que no venían de la política”, como fue su caso cuando desembarcó como candidato y abandonó el mundo de la cocina.

En un entrevista con Télam, el jefe comunal, que traspasará su cargo el 10 de diciembre a la peronista Mayra Mendoza, explicó que “si naturalmente surge algún otro liderazgo” dentro del espacio “se va a discutir en una mesa” de diálogo, como la que reunió esta semana a los principales dirigentes de Cambiemos.

“Este espacio tiene un montón de figuras y Mauricio ha sido completamente distinto en la política que se dirimió en los últimos años en Argentina, una forma de hacer política que sostiene que donde está el líder abajo no crece nada, él promovió una apertura enorme para que muchas personas que no venían de la política crezcan”, subrayó.

Molina pidió dejar de lado las especulaciones y rumores sobre supuestos cortocircuitos en el seno de la coalición por discusiones vinculadas a la conducción del espacio, y aseguró que el frente “está más fuerte que nunca” y que trabajará para ser “una oposición constructiva” y para “defender los logros” del gobierno de Cambiemos.