Lipovetzky salió a aclarar que no se va al Frente de Todos

El diputado nacional Daniel Lipovetzky (PRO-Cambiemos) aclaró que “no me voy a ir al Frente de Todos” y que “no evaluaría irme del PRO”.

“No me voy a ir al Frente de Todos, estoy enfocado en mi futuro como diputado provincial, no evaluaría irme del PRO”, sostuvo en diálogo con CNN Radio.

Durante las últimas horas se había producido un nuevo acercamiento entre Lipovetzky y Alberto Fernández. El presidente electo destacó en las redes sociales su opinión respecto a la crisis política en Bolivia, cuando a contramano de la postura oficial, el presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara baja sostuvo que se estaba ante un golpe de Estado. “Es un orgullo que un presidente electo tome las palabras que uno dice”, dijo.

“Nadie me explicó desde la Casa Rosada por qué no hablan de golpe de Estado en Bolivia”, insistió en declaraciones al programa “Digamos todo”.

El legislador también había sido uno de los primeros dirigentes opositores en saludar por redes sociales a Fernández tras imponerse en las elecciones de octubre y viajó a Tucumán para participar de la reciente asunción del gobernador Juan Manzur. “Tengo una relación personal con él”, explicó entonces.

Respecto a la performance de Juntos por el Cambios en las recientes elecciones presidentes, aclaró que “soy bilardista y no podés quedarte contento porque sacamos 40 por ciento de los votos”.

Por último, dijo tener “mucha confianza” en que “en la presidencia de Alberto pueda salir el proyecto del aborto”.

Con mandato como diputado nacional hasta diciembre próximo, a partir de esa fecha se desempeñará como diputado en la Legislatura bonaerense.