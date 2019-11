Regatas va por su primera victoria de la temporada

Su segundo partido como local, de la temporada 2019-2020 de la Liga Nacional de Básquetbol, cumplirá hoy Regatas Corrientes cuando reciba a La Unión de Formosa. El encuentro dará inicio a las 21.30 en el estadio “José Jorge Contte”, y será dirigido por Sergio Tarifeño, Rodrigo Castillo, y Gonzalo Delsart; con Carlos Coronel como comisionado técnico.

El equipo de Lucas Victoriano todavía no pudo ganar en la Liga Nacional. Ya que debutó con derrota en Gimnasia de Comodoro, en suplementario, por 89 a 92; y después en la ruta cayó ante Argentino de Junín por 77 a 72 y ante San Lorenzo por 100 a 90.

Desde que comenzó la competencia, el Fantasma no pudo jugar con su plantilla completa, ya que fue perdiendo cronológicamente, por distintas lesiones, a Fabián Ramírez Barrios, Tayavek Gallizzi y Javier Saiz; es decir que se quedó sin juego interior.

El ala pivote correntino Ramírez Barrios, con una distensión de bíceps femoral de la pierna izquierda, no fue de la partida en la derrota en suplementario ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

En tanto, al pivote Gallizzi, con una fascitis plantar de pie izquierdo afectando el arco longitudinal interno no le permitió terminar el juego ante Gimnasia, por lo que tampoco fue a la gira por Junín y Boedo.

Por último Saiz, que se lesionó en el encuentro ante Argentino, por un fuerte traumatismo que le provocó un desgarro del vasto lateral del cuádriceps de la pierna derecha; por lo que no jugó el segundo tiempo en Junín y tampoco en Boedo.

Saiz está descartado para el juego de hoy, y otro tanto sucede con Ramírez Barrios, aunque su evolución es muy satisfactoria, mientras que Gallizzi está en duda, y todo se resolverá recién en la previa del partido ante el elenco formoseño.

Enfrente estará el equipo de La Unión, que tampoco ganó en lo que va de la Liga Nacional. Acumula dos derrotas, ante Gimnasia de local por 94 a 92, y recientemente de visitante ante San Martín por 89 a 76.

En el último partido en Corrientes, ante San Martín, paradójicamente, sus dos figuras fueron su pivote y ala pivote. Torin Francis (20 puntos y 11 rebotes), y Anthony Young (16 puntos y 7 rebotes).

Para hoy

La actividad de la Liga Nacional prevé para hoy la disputa de otros dos encuentros. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se jugará el clásico porteño. En el estadio de Ferro Carril Oeste, el local se medirá con Obras Sanitarias. El partido comenzará a las 20.

Para el Verde será su debut en la competencia, ya que viene de disputar la Liga Sudamericana.

Para el Tachero, en tanto, será el tercer partido de la temporada (una victoria y una derrota).

Y en el otro compromiso para hoy, Atenas de Córdoba se medirá con Quimsa de Santiago del Estero. El cotejo dará inicio a las 21.30.

El Griego viene de vencer a Estudiantes de Concordia, mientras que los santiagueños se impusieron en el clásico sobre Olímpico de La Banda.