El provincial tiene sus cruces

Tras disputarse la decimocuarta y última fecha del Provincial de Clubes de Primera División de la Federación de Básquetbol de Corrientes quedaron definidos los cruces semifinales. Así, desde el próximo sábado se medirán Sportiva (4º) vs. (1º) Barraca y Colón (3º) vs. Amad (2º).

Se debe recordar que los mejores ubicados inician de visitante, razón por la cual el próximo fin de semana, las series se abren en Esquina y la capital provincial, respectivamente.

El sábado por la noche, en la última fecha de la etapa clasificatoria, Sportiva dio cuenta de Foot Ball por un claro 90-51 que no dejó dudas y eso le valió seguir en carrera. Por su lado, el Deportivo Colon de Corrientes dio el golpe y venció en calidad de visitante a El Porvenir 51-75, y con ello obtuvo el restante boleto en juego para la siguiente instancia.

En tanto Amad jugó para cumplir y derrotó al Deportivo Juventus 90-84.

Así se ubicaron

Las posiciones finales de la etapa clasificatoria del Provincial quedaron de la siguiente manera:

1). Barraca 21 (9-3)

2). Amad 20 (8-4)

3). Colon 19 (7-5)*

4). Sportiva 19 (7-5)*

5). Juventus 17 (5-7)*

6). El Porvenir 17 (5-7)*

7). Foot Ball 12 (1-10-1).

(*) definieron su posición el resultado entre sí.