Los sub 35 en el Congreso

Los menores de 35 años tendrán un escaño menos en Diputados, mientras que en el Senado seguirá habiendo tres. “Pese a los intentos de los partidos por acercarse a las nuevas generaciones, los jóvenes menores de 35 años disminuirán su representación en el Congreso a partir del 10 de diciembre”, según consignan tras un relevamiento de “La Nación Data”.

En este sentido explican que el promedio de edad general de la Cámara de Diputados permanecerá estable en 51 años tras el recambio bancas, pero los millenials contarán con un escaño menos: pasarán de 20 a 19.

En la composición actual, sólo el 7,78% de los diputados es joven, de los cuales más de la mitad (13) concluye su período en diciembre. El recinto recibirá a 12 nuevos legisladores, el 9,2% de los nuevos ingresantes, lo que disminuye el porcentaje a 7,39%.

Más de la mitad de los nuevos diputados jóvenes pertenece a Juntos por el Cambio (Camila Crescimbeni, Dina Rezinovsky, Ignacio Torres, Alejandro Cacace, Ximena García, Juan Martin y Federico Frigerio), a los que se le suma Jimena Latorre, la radical mendocina que compitió por el frente Cambia Mendoza. Le siguen los legisladores del Frente de Todos (Facundo Moyano, Daniela Vilar, María Lucia Masin y José Ruiz Aragón).

Dina Rezinovsky (32) y Camila Crescimbeni (29), de Pro, son dos de las diputadas electas más jóvenes que ingresan en diciembre Dina Rezinovsky (32) y Camila Crescimbeni (29), de Pro, son dos de las diputadas electas más jóvenes que ingresan en diciembre

La llegada de los jóvenes al Congreso no solo puede encontrarse con limitaciones políticas dentro de los partidos, sino también con barreras legales. Según la Constitución Nacional, para integrar una de las 257 bancas de Diputados hay que tener al menos 25 años, mientras que para ser uno de los 72 senadores hay que tener más de 30. No ocurre lo mismo, por ejemplo, en algunas legislaturas locales, como la porteña, donde alcanza con ser mayor de edad para asumir. Tal es el caso de Ofelia Fernández, del Frente de Todos, que con 19 años será la legisladora más joven a partir del 10 de diciembre.

A nivel partidario, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos bajan sensiblemente el promedio de edad de los diputados nacionales electos en comparación con los otros partidos. La media es de 49 años, dos por debajo de la general. El resto de los espacios tiene un promedio de edad mayor de ingresantes: el de Consenso Federal, por ejemplo, es de 51 años, mientras que el del Frente Cívico por Santiago es de 61.

La incorporación de los legisladores más jóvenes está distribuida por todo el país y no se centra en regiones específicas. Habrá tres por Buenos Aires, dos por Santa Fe y un diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Chaco, Corrientes, Mendoza, San Luis y Tierra del Fuego, indica el informe firmado por Alan Soria Guadalupe y Florencia Rodríguez Altube.

Tras el recambio, agregan, la diputada más joven seguirá siendo la radical bonaerense Josefina Mendoza (27), que asumió en 2017. La presidenta de Jóvenes Pro, Crescimbeni (29) es la más joven de los nuevos ingresantes. El legislador de mayor edad, en tanto, será Fernando “Pino” Solanas (83), por el Frente de Todos.

Pese a que habrá menos jóvenes en la Cámara baja, el recinto también tendrá menos legisladores entre los mayores de 51 años. Los diputados de esa franja pasarán de 139 (el 54%) a 133 (51,7%). En su lugar, crecen los legisladores que tienen entre 36 y 50 años, que ascienden de 98 legisladores a 105 (38,7% a 40,8%).

En el Senado, sin embargo, la situación quedará igual que en los últimos años: casi sin jóvenes. La Cámara alta no incorpora este año a ningún menor de 35 años y seguirá con los tres legisladores que están dentro de esa franja y con mandato en curso.

De un promedio etario históricamente mayor que en Diputados, este año los mayores de 51 años vuelven a ser mayoría en la Cámara alta, aunque en menor proporción. El recinto pasará a tener de 52 legisladores (72,2%) a 48 (66,6%). El promedio de edad, en tanto, bajará de 57 a 56 años.

En tanto, habrá un aumento de los senadores que tienen entre 36 y 50 años, que pasarán de ser 17 (23,61% del total) a 21 (29,16%).

La más joven de la Cámara será María Eugenia Catalfamo (San Luis), de 32 años. Le siguen Ana Claudia Almirón (Corrientes) y Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), ambas de 35 años.

El ex presidente Carlos Menem, por su parte, sigue siendo el legislador de más edad. Tiene 89 años y su mandato concluye en 2023.