Con el estreno de nuevo single y video del tema “Perdido”, que cosechó amplia repercusión, la banda de rock Airbag, integrada por los hermanos Patricio, Guido y Gastón Sardelli, desembarcará en la capital correntina el próximo sábado 9 de noviembre para presentar un show que, anuncian, será imperdible.

“Siempre que estuvimos tocando en Corrientes fueron conciertos memorables para nosotros, fueron noches hermosas. Tenemos un público que está todo el tiempo en contacto con nosotros a través de Twitter y poder viajar hasta allá y pasar una noche tocando es lo mejor que podemos hacer. Tenemos muchas ganas de tocar temas nuevos que editamos este año y vamos a estrenar esa noche”, resaltaron en una entrevista con El Litoral en la previa de su participación en el Tereré Fest que se llevará a cabo en una semana más en el complejo Ribera de la costanera Sur.

Airbag es una de las principales bandas que se presentarán en la ocasión y alistan un espectáculo muy particular. “Por lo general, las listas de temas las hacemos el día del concierto, porque nos gusta llegar y ver qué sentimos ese día. Es muy probable que toquemos muchos temas históricos nuestros, pero también vamos a tocar los temas nuevos que pertenecerían al nuevo disco. ¡Va a ser una gran noche como todas las que vivimos en Corrientes!”, resaltaron.

Airbag viene con todo. Hace poco arrasó con “Perdido”, un nuevo anticipo de su álbum 2020 y el video correspondiente ya supera el millón y medio de reproducciones y se mantiene en tendencias en varios países.

—Hace poco estrenaron “Perdido”, ¿qué concepto plasmaron en la canción y en el audiovisual y si a partir de ello también se puede conocer el concepto general del nuevo disco?

—“Perdido” cuenta la historia de alguien que hace un viaje al pasado en búsqueda de respuestas, que vuelve al origen para poder entender su presente desafortunado y continuar hacia un futuro mejor. El video muestra ese lenguaje usando elementos de la infancia como la mascota, la pelota, y la guitarra enterrada en el olvido.

Yo creo que todos estamos un poco perdidos en el mundo moderno, porque cambió el significado en el cual toda la historia fue fundada, hasta hace 100 años el mundo era otro y en los últimos 10 hubo otro gran cambio con la digitalización de la vida. Por eso muchos necesitamos volver a los orígenes para encontrar respuestas sobre quiénes somos.

Respecto al espíritu del resto del disco es complejo y ecléctico. De hecho ya sacamos cuatro canciones al público y son todas muy distintas. En este disco cada tema es un mundo aparte sonoramente y líricamente sí hay un hilo conductor entre sí. Hay dos personajes en el disco que empiezan de niños y crecen a adultos a través de las canciones.

—Llevan 15 años de trayectoria, siete discos y miles de shows, ¿a esta altura de sus carreras, están en una etapa de consolidación, de mayor desarrollo o de búsquedas de nuevos caminos, propio del crecimiento como banda?

—Estamos en una etapa muy buena como banda a todo nivel, en especial a nivel humano. Todo gracias a nuestro público que nos banca en todos los proyectos que realizamos. Estamos retomando los conciertos en América Latina, este año vamos de nuevo a Colombia después de mucho tiempo y ya estuvimos en Perú, Uruguay y México.

Estamos con planes para ir a Paraguay y Bolivia a principio del año que viene.

Seguimos siempre en la misma búsqueda, que son nuevas canciones y nuevos conciertos. Muchas veces suceden momentos especiales como cuando hicimos un sinfónico en el Luna Park, que fue un concierto totalmente distinto y una burbuja en el tiempo. Tenemos esos proyectos que cuando estamos decididos los encaramos y los hacemos.

También nos gusta mucho el cine y somos los directores de nuestro material audiovisual. Tenemos ganas de hacer un film no necesariamente sobre Airbag, pero está en los planes.

Paralelamente, Patricio está grabando música para una película y Gastón es artista plástico.

Aun así después de 1.000 conciertos, los tres coincidimos que el mejor momento es cuando estamos arriba del escenario con nuestra gente.

—¿Cómo ven la actual escena nacional del rock: influye mucho que grandes glorias, como Spinetta, Cerati o Pappo, por ejemplo, ya no estén entre nosotros; hay nuevas bandas que tomaron la posta?

—Bueno yo creo que el rock está en crisis en todo el mundo, en especial en el Reino Unido que siempre fue en mi opinión el lugar donde nació el movimiento no sólo como música, sino como movimiento cultural con bandas como los Beatles, los Stones o Zeppelin.

Se nota un vacío grande en el género a nivel mundial en cuanto a novedad, tal vez lógico porque 50 años después el mundo es otro, discutible si es mejor o peor. Pero el factor tecnológico y corto tiempo de atención disponible de los oyentes es clave en el desarrollo de otro tipo de género.

En cuanto a las leyendas argentinas y las del mundo no creo que sean reemplazables. Quién podría reemplazar a Mick Jagger cuando no esté. Será el fin de una era y hay que aceptarlo.

Gira

De esta manera Airbag anuncia su llegada a Corrientes, en plena gira nacional, en la que hace poco se presentaron en el Hipódromo de Palermo ante una multitud como artistas invitados de Muse. Además, ayer se presentaron en Salta, en el festival Boombox, sus presentaciones continuarán el viernes 8 de noviembre en Santa Fe, y el 9 de noviembre llegan a Corrientes para el Tereré Fest 2019 en costanera Sur.

Continuarán el 13 de diciembre en Córdoba y el 14 de diciembre se estarán presentando en el Teatro Vorterix para cerrar el año.