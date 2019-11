Riquelme formará parte de la lista de Ameal y postergó su partido despedida

El exfutbolista Juan Román Riquelme sacudió el Mundo Boca y anunció que integrará la lista de candidatos de la dupla de Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini para las próximas elecciones presidenciales en el Xeneize: "Voy a formar parte de esa lista como vicepresidente segundo".

"Estoy agradecido al oficialismo porque intentó convencerme, pero he tomado la decisión de formar parte de la lista que integran Ameal y Pergolini. Quiero que lo sepa por mi y no por los diarios o la tele. Me siento bien, contento. Siento que tengo la posibilidad de volver a mi club, a mi casa y eso es maravilloso", anunció el máximo ídolo del Xeneize en diálogo con Fox Sports.

En cuanto al rol que ocupará si terminan siendo elegidos, Riquelme explicó que formará parte de la lista de candidatos "como vicepresidente segundo" y que estará "a cargo del fútbol", aunque no ahondó respecto de si absorberá la figura de manager o trabajara con un director deportivo al lado.

#BienvenidoRomán💙💛💙



Sos Boca y sos fútbol, y es un gran orgullo contar con vos.



El 8 de Diciembre comienza una nueva etapa y te necesitamos en casa para recuperar la Identidad Xeneize. — Jorge Amor Ameal (@AmealJorgeAmor)November 20, 2019

PARTIDO DESPEDIDA

El 10 confirmó la postergación de su homenaje, que estaba pautado para el 12 de diciembre en la Bombonera. “El tema del partido va a tener que esperar”, dijo.

El ídolo Xeneize explicó que “tiene que ser algo divertido y una fiesta”. Además, agregó: “No me parece que esté bien que se haga cuando hay una elección en el medio. Lo más importante es mi club y tengo que pensar en eso. A quien le toque ganar, ojalá que me den permiso para hacerlo en junio”.

Con respecto a la nueva fecha, Riquelme fue contundente. “En ese momento no molestaría a nadie. Tenía mucha ilusión, ya estaba todo armado y preparado, pero creo que es la mejor decisión. Voy a insistir a ver si tengo la suerte de que Messi (Lionel) juegue ratito con mi hijo en la Bombonera”, manifestó.

TyC Sports