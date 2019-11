Es ley la creación del Museo de Arte Contemporáneo “Ñande MAC”

La Cámara de Diputados de Corrientes convirtió en ley la creación del Museo de Arte Contemporáneo “Nañde MAC” en la órbita del Instituto de Cultura de Corrientes. “Este es un museo que nos va a permitir a todos ser un poco más libres porque es un espacio muy democrático y es un lugar donde se crean nuevos valores y se descartan valores obsoletos”, dijo a El Litoral el artista plástico Luis Niveiro, quien desde el 2015 trabaja por la creación de este espacio.

La idea de que Corrientes tenga un Museo de Arte Contemporáneo nació con la donación (por parte de Luis Niveiro) de casi 60 obras de su patrimonio para que pasen a formar parte del capital inicial del futuro MAC. Luego, el Gobierno provincial elaboró un catálogo comentado con imágenes de esos cuadros.

“Después de la elaboración del catálogo, nos propusimos con un grupo de amigos de la primaria, secundaria y de la universidad, formar una comisión y todos se comprometieron a iniciar un camino en común”, recordó el artista y contó que a esto le siguió la formación de la asociación de amigos del Museo de Arte contemporáneo “Ñande MAC”.

“La emoción y la pasión me superan hoy con la noticia de que es ley la creación del museo”, dijo, en tanto agregó: “Estoy sobrepasado de cosas lindas, por ejemplo, la respuesta de todos los colegas artistas del país y del mundo ante este proyecto. Me sorprendió también la calidad y la calidez en que se amalgamó este grupo de personas que conformó la comisión, y hoy estoy en condiciones de decir que es un grupo de excelencia”.

En el mismo sentido agradeció a diputados y senadores por la velocidad con que el proyecto fue aprobado, “en la Legislatura no tengo más que palabras de agradecimiento porque fue aprobado muy rápido y se hizo un seguimiento importante del trabajo y todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo en que Corrientes necesita un museo de arte contemporáneo”.

La ley

La normativa que ayer logró su aprobación definitiva indica que el Museo de Arte Contemporáneo “Ñande MAC” de la Provincia de Corrientes tendrá como destino permanente la exposición y exhibición pública de las obras de arte contemporáneo de propiedad del Estado provincial y como destino transitorio, la exposición y exhibición pública de obras de arte contemporáneo de artistas locales, nacionales o extranjeros que en su valor artístico contribuyan y resalten al desarrollo de la cultura, la educación y el turismo.

La misión principal del Museo será difundir y promover las manifestaciones del arte moderno y contemporáneo. Además, se propone contribuir al desarrollo educativo y cultural de los ciudadanos mediante la preservación, documentación, conservación y difusión de su patrimonio artístico, exponiéndolo en el contexto de la historia del arte desde múltiples perspectivas.

La ley indica además que el Instituto de Cultura de Corrientes podrá firmar convenios de colaboración mutua con otras entidades públicas y privadas a los fines de cumplir sus objetivos.

El Instituto de Cultura de Corrientes deberá incluir en su presupuesto las partidas correspondientes para su funcionamiento y mantenimiento.

Un dato importante es que la Dirección del Museo de Arte Contemporáneo estará a cargo de un director general y de personal jerárquico con las especialidades que requiere el Museo, designado de conformidad con el articulado que regula la “Categoría personal artístico” y dentro del marco de los concursos para acceder a los mismos, conforme a lo previsto para ello en la ley 4.067 y sus modificatorias.