Riquelme integrará la lista de Ameal

El ídolo y referente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, será candidato a vicepresidente segundo del club en la fórmula que encabezan Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini, principal lista opositora al actual oficialismo para las elecciones del 8 de diciembre.

El anuncio fue realizado ayer por el propio Riquelme en el programa “90 minutos” de Fox Sports, donde también informó sobre la postergación para mitad del año que viene de su partido despedida, que estaba previsto para el próximo 12 de diciembre.

“Tomé la decisión: voy a ir de vicepresidente segundo de la fórmula en la que están Jorge Ameal y Mario Pergolini. Sé que ambos me van a ayudar. Yo no estoy preparado para ser presidente de mi club. Trataré de hacer lo mejor. Yo me voy a encargar del fútbol, creo que ahí puedo ayudar”, dijo el ex mediocampista.

“Quería que estuvieran todos juntos y así lo dije en este mismo canal hace 15 días; sabía que era algo bastante complicado y no pudo ser. Yo hago lo que siento, lo que creo que está bien. Quería la unidad y no se pudo”, agregó.

Riquelme admitió que lo llamaron tanto del oficialismo, que llevará como candidato a presidente a Christian Gribaudo, como de la lista de Ameal.

“A partir de eso tomé una decisión -dijo-. Se comunicaron conmigo el oficialismo y Ameal. Se reunieron con mi representante (Daniel Bolotnikof) y mi hermano Cristian. A (José) Beraldi (otro de los candidatos) le tengo cariño, hablé con él hace muchos meses, pero cuando pedí la unidad no se comunicó conmigo”, expresó.

Luego comentó: “Esto empezó cuando perdimos la final de la Libertadores el año pasado ante River en Madrid y mi hijo me preguntó cuándo iba a volver. Siento que es el momento de volver a mi club. Sentirme cerca hace que cada día esté mejor. Ahora son los hinchas los que me tienen que hacer volver. Creo que el hincha quiere lo mismo que yo y lo vamos a poder hacer todos juntos. Si se los comunico es porque sé que puedo hacer las cosas bien. Si no me quedo en mi casa”, indicó.

Riquelme no quiso referirse a nombres de jugadores o posibles entrenadores, y se limitó a responder: “Si ganamos el 9 de diciembre les voy a contestar”.

Respecto de la postergación de su partido despedida, el ex jugador comentó: “Va a tener que esperar. Tiene que ser algo divertido, una fiesta. Ojalá que se pueda hacer en junio”.