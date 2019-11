El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, aseguró que hay “dolor” por la derrota ante Flamengo de Brasil en la final de la Copa Libertadores, pero aseguró que hay “orgullo” en el plantel y cuerpo técnico por lo realizado.

“Esta derrota dolerá, pero no duden de que hay orgullo en nosotros. Es normal que al vestuario le duela la derrota, pero no tengan dudas de que el hincha de River y la gente del fútbol reconocerá a este equipo”, manifestó Gallardo en la conferencia de prensa que brindó en el Monumental de Lima.

“No vinimos a pasear, vinimos por el hambre de ganar ante un rival poderoso y estuvimos cerca de hacerlo. La bronca durará lo que sea necesario, pero tengo orgullo. Cuando baje el dolor, voy a sentir más orgullo todavía. Antes del partido decían que perdíamos por tres goles, pero hicimos un partido muy bueno y nos faltó el final”, agregó el Muñeco.

“River hizo un buen trabajo, durante 80 y pico de minutos, pero nos faltó defendernos con la pelota de mejor manera y nada más”, indicó el DT de River, visiblemente tocado por la frustración.

“Nos quedamos sin nada a tan poco del final. Hay que digerir esto. El poderío de Flamengo lo anulamos y después nos costó tomar buenas decisiones en el segundo tiempo para que no nos agarren como nos agarraron”, apuntó el Muñeco.

Gallardo aseguró que “el año todavía no terminó” para River porque tendrá partidos de Superliga y la final de la Copa Argentina ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

“La Copa Libertadores era el gran objetivo, pero habrá que recuperarse y pensar en lo que viene y a final de año, veremos”, señaló Gallardo.

El entrenador de River indicó que tuvo “dos cambios obligados” ante la lesión de Milton Casco y el cansancio de Ignacio Fernández y que el ingreso de Julián Álvarez lo pensó para frenar el avance de Flamengo “con más energía”.

Por último, Gallardo dijo: “Hay que saber perder con hidalguía. El dolor lo vamos a sentir cada vez que recordemos esta imagen. Competir acá no es fácil y menos ante un rival con muchas luces. Nos plantamos de muy buena manera".

FIGURA DEL PARTIDO DE AYER

Javier Pinola: “Tenemos

un dolor muy fuerte”

El defensor de River Javier Pinola señaló que el equipo hizo “un gran esfuerzo”, pero que el triunfo ante Flamengo de Brasil en la final de la Copa Libertadores se les escapó “en las últimas jugadas”.

Pinola, en conferencia de prensa desde el estadio Monumental de Lima, en Perú, asumió como “un dolor muy grande” la derrota, pero que deben “levantar la cabeza” porque se sienten “orgullosos” del trabajo realizado.

“Que cada uno haga su propio duelo. Hay que saber entender los tiempos de cada uno y con el correr de las horas, en el hotel, compartiremos las comidas y cada uno hablará, se expresará, pero el dolor está y listo, ya está”, apuntó Pinola.

“Tenemos un dolor muy fuerte. Ya nos repusimos de muchas situaciones, siempre estuvimos unidos y esta vez no será la excepción. Trataremos de luchar por todo lo que podamos, es el objetivo”, finalizó el ex defensor de Rosario Central.

DEFENSOR BRASILEÑO

“El destino quiso que la gloria fuera nuestra”, dijo Filipe Luis

El defensor de Flamengo Filipe Luis aseguró que fue “el destino” lo que le dio la gloria a su equipo, que venció a River en los últimos minutos de la final de la Libertadores. “Nos ha costado pero el destino quiso que la gloria fuera nuestra. Por ahí fue injusto, pero las finales son así”, dijo.

“El partido que hicimos fue muy malo. El campo estaba muy seco y nos perjudicó mucho y además River sabe jugar muy bien y marcar muy bien, presiona sobre el jugador que lleva la pelota y no nos dejó hacer lo que sabemos”, agregó.

“Pero a pesar de que nos costó nunca hemos dejado de intentarlo. Hicimos dos goles y el trofeo es nuestro. En este momento soy el hombre más feliz del mundo”, celebró.

Filipe Luis también elogio al equipo de Gallardo: “Supo cómo jugar esta final. Logró parar nuestro juego. Sin ninguna duda es el rival más complicado con el que te puedes cruzar en este momento en el fútbol sudamericano”.