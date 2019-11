Nueva fecha del torneo Intermedio

El torneo Intermedio de fútbol de salón en la ciudad de Corrientes vivirá hoy una nueva fecha en las tres categorías con una extensa programación que se desarrollará en dos escenarios, las canchas de Hércules y 1.536 Viviendas.

El puntero en la Primera A Pungüinos (25 puntos) retornará a la competencia después de su participación en la Liga de Honor y enfrentará a Nacional (22), en uno de los cotejos correspondientes de la tercera fecha. Por su lado, el escolta Bañado Norte (24) se medirá con el tercero en las posiciones, Olimpia (23).

En el ascenso se vivirá la cuarta fecha. Libertad (32), que se encamina al ascenso directo en la Primera B, jugará frente a Boca Unidos (19). En tanto que San Jorge (27), que marcha segundo, tendrá como rival a Deportivo Dengue (22). Mientras que en la C, también por la cuarta fecha, Olimpo (29) intentará seguir firme en la primera ubicación cuando reciba a Barrio San Martín (18).

La programación para la jornada de hoy es la siguiente:

Cancha de Hércules: 9.45 (1ra. C) Sportivo vs. Centauro, 11.00 (1ra. C) Barrio San Martín vs. Olimpo, 12.00 (1ra. C) El Santo vs. Imperio FS, 13.00 (1ra. C) Deportivo Armenia vs. Milenium, 14.00 (1ra. B) San Pantaleón vs. San Benito, 15.00 (1ra. B) Sporting Cristal vs. Don Ocho, 16.00 (1ra. B) Santa Teresita vs. Jaguares, 17.00 (1ra. B) Boca Unidos vs. Libertad, 18.00 (1ra. A) Deportivo Fénix vs. Panadería Romero, 19.30 (1ra. A) Primos vs. Cruz Diablo, 21.00 (1ra. A) Nacional vs. Pingüinos y 22.30 (1ra. A) Victoria vs. Complejo Oriana.

Cancha de 1.536 Viviendas: 10.45 (1ra. C) Lunes Culturales vs. Juan de Vera, 12.00 (1ra. C) Hebraica Corrientes vs. El Decano, 13.00 (1ra. C) Aplanadora vs. Deportivo Sur, 14.00 (1ra. B) Gafa vs. 17 de Agosto, 15.00 (1ra. B) Juniors vs. Aberturas, 16.00 (1ra. B) Deportivo Dengue vs. San Jorge, 17.00 (1ra. B) Islas Malvinas vs. San Gerónimo, 18.00 (1ra. A) El Cosmos vs. Comunicaciones, 19.30 (1ra. A) Real Unión vs. Pinta Futsal, 21.00 (1ra. A) Bañado Norte vs. Olimpia y 22.30 (1ra. A) Marmolería vs. Deportivo Cichero.