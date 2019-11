Software para la gestión de agencias de viajes

n El turismo es una de las industrias que en las últimas dos décadas avanzó en punta en la transformación de todos sus procesos, introduciendo grandes cambios en la forma de ofrecer sus servicios, como en la manera de operar las empresas que lo integran.

En este sentido, las Agencias de Viajes no se han quedado atrás, siendo las OTA (Online Travel Agency, por sus siglas en inglés), las pioneras en avanzar no solamente en la venta de pasajes aéreos y reservas de viajes, sino también en adaptarse a los cambios que demanda el cliente. Por tanto, todo el manejo de la administración de ellas y su optimización no podía quedarse atrás.

Hoy en día, la digitalización de los procesos de un viaje abarca su totalidad. Desde la búsqueda inicial del destino, pasando por la reserva y compra de los vuelos, el alojamiento, las actividades, hasta finalizarlo con el compartir sus experiencias y recomendaciones. Por este motivo, tanto hoteles, como agencias han tenido que modernizar su gestión.

Caso argentino

Un ejemplo de lo anterior, es el caso de Francisco Castellanos y Angel Cáceres, quienes en la búsqueda de dar solución a los problemas que tienen las pequeñas y medianas agencias de viajes receptivas, no sólo de la Argentina, sino en cualquier parte del mundo, unieron sus conocimientos. Por un lado, los de programación que tenía Ángel, más la experiencia profesional de Francisco en el manejo de su agencia dexotic.com, para crear un software online integral.

De esta manera nace iEVT.net, un software de gestión en la nube que permite armar reservas, llevar la administración, hacer tarifarios, monitorear el tráfico y los movimientos de caja de cualquier agencia de viajes de forma sencilla e intuitiva.

Además, ayuda en la toma de decisiones y tiene una excelente relación costo-beneficio.

Principales funciones

de iEVT

l Generar y Gestionar Reservas y Presupuestos.

l Convertir Presupuestos a Reservas cuando éstas se confirman.

l Cotizar Hoteles / Excursiones & Traslados / Hoteles / Rent a car / Otros Servicios.

l Emitir vouchers con logo de la agencia para impresión o enviar por mail a pasajeros.

l Cargar Tarifario de servicios como excursiones, hoteles, rent a car con sus respectivos precios al público y netos de proveedores.

l Administración de Caja, Ingresos y Egresos, Cuentas Corrientes y Control de pago a proveedores.

l Asignación y seguimiento de tráfico a flota propia y derivación a terceros.

l Solicitud de reservas automáticas a proveedores vía email.

l Generación automática de listado para la DUT Cnrt (reglamentación de transporte argentina) y listado de búsqueda de pasajeros para choferes.

Además, el software permite resolver errores, procesos y tiempos de las siguientes empresas y actividades:

l Agencias de viajes minoristas (con salidas regulares, privadas y especiales).

l Transportistas (con flota propia y/o de terceros).

l Agencias de viajes unipersonales.

l Freelancers del turismo que necesiten gestionar sus reservas y clientes.

l Agencias de viajes online

