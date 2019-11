Q.E.P.D.

Falleció el 21/11/19 en Corrientes. Emma Fernández Capurro (a) y Germán Brunel (a) acompañan con mucho cariño a sus queridas amigas Antonieta y Angelita por el fallecimiento de “Dolly” elevando oraciones por su descanso en paz. c/666

DORA BEATRIZ

DANUZZO DE BREARD

Falleció el 21/11/19. Querida Dolly: No solo notaremos tu ausencia, sino que mucho te extrañaremos. Valiosa madre no solo de los entrañables amigos Noel y del inolvidable Marcelo, al que tuve el honor de acompañarlo; abrazamos a toda la familia, con especial afecto y consideración para Verónica y Laurita y a sus hijos y nietos a quienes también queremos. Carmen y Alfredo Villegas Contte y familia.

Falleció el 21/11/19. Matilde Noemí Vallarino, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento, elevando oraciones en su memoria, acompañando a sus hermanas y familiares. c/672

Falleció el 21/11/19. Los ex presidentes universitarios del pensionado católico dependiente de la Liga de Madres de Familia despiden a la ex presidenta de la institución con reconocimiento y afecto. c/676

Falleció el 21/11/19. Ricardo Alberto Danuzzo Ciolli, su esposa Isabel Mercedes Lanteri de Danuzzo, hijos y nietos, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y resignación cristiana a su familia. c/678