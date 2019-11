Alperovich pidió licencia en su banca de senador tras la denuncia por violación

Tres días después de que una de sus sobrinas publicara una carta denunciándolo por abusos sexuales reiterados, el senador tucumano José Alperovich pidió licencia a su banca en la Cámara alta mientras duren las investigaciones judiciales que están en marcha por esos episodios tanto en su provincia como en la Capital Federal. El pedido de licencia ya ingresó al Senado. No lleva la firma del senador porque aún se encuentra en Miami, Estados Unidos. Sí figura su sello y la firma y sello de la secretaria privada en la Cámara alta, Silvia Pini.

En el texto, que está dirigido a la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, Alperovich dice: “A fin de dedicar mi esfuerzo y mi tiempo a desbaratar la infamia, aclarar la verdad, y reparar mi honor, le pido expresamente que me confiera licencia en mi honorable cargo”.

El texto aclara que la licencia será “sin goce de haberes”. No lo aclara, pero la licencia se extendería hasta que se “establezca la verdad” en la investigación judicial.

En el texto sostiene: “En estos días, como es de público conocimiento, he sido víctima de denuncias promovidas en mi contra”.

Luego, agrega: “La imputación es absolutamente falsa, lo cual demostraré, a la corta o a la larga, ante la Justicia”.