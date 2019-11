Ricardone y Huth se perfilan para regresar en Boca Unidos

Dos variantes obligadas se perfilan en Boca Unidos para visitar el domingo a Defensores de Pronunciamiento. El partido por la decimocuarta fecha del torneo Federal A se jugará desde las 17.30 en la ciudad entrerriana, distante 630 kilómetros de esta capital, y el árbitro designado para controlar las acciones es el cordobés Jonathan Correa.

El Aurirrojo viene de cortar una racha de tres partidos sin alegrías, al ganarle en condición de local por 2 a 1 a Güemes de Santiago del Estero, despojándolo de su condición de líder para volver a la punta de la Zona A del campeonato.

Sin embargo, el técnico Daniel Teglia no podrá repetir a los mismos once que jugaron ante el "gaucho", debido a que Fernando Allocco fue expulsado y Leonardo Baroni llegó a la quinta amonestación, por lo que deberá rearmar la defensa.

En el táctico de ayer, el DT probó con Rolando Ricardone como zaguero y Ronald Huth como lateral por la izquierda, lo que marcaría la reaparición de ambos en la formación.

En la práctica de este jueves, Teglia definiría a los once que jugarán el domingo en el interior entrerriano, siendo muy posible que tanto Ricardone como Huth sean ratificados.

Tampoco hay que destacar que el técnico pueda probar hoy en la formación principal a Martín Fabro, quien hace dos fechas viene ingresando unos minutos desde el banco de suplentes, sumando minutos de fútbol, luego de recuperarse del desgarro sufrido en los aductores.

El plantel de Boca Unidos volverá a entrenar este viernes por la mañana, y a la medianoche emprenderá el viaje hacia la ciudad de Villa Elisa, distante a solo 25 kilómetros de Pronunciamiento, donde quedará concentrado, para trasladarse la delegación el domingo hacia la sede del partido tras el almuerzo.

Cabe recordar que a falta de dos fechas para finalizar la primera rueda, Boca Unidos comparte la punta de su grupo con For Ever, ambos con 21 puntos, aunque el equipo chaqueño por delante a raíz de su mejor diferencia de goles.

Luego se su incursión por Pronunciamiento, el equipo correntino recibirá a Douglas Haig de Pergamino, por la decimoquinta fecha, última de la rueda inicial del certamen.