Ricardone y Huth serán titulares en Boca Unidos

El ensayo futbolístico que realizó en la víspera terminó por confirmar las dos variantes que presentará Boca Unidos el domingo 1 de diciembre cuando visite a Defensores de Pronunciamiento, en el interior entrerriano por la décimo cuarta fecha del Torneo Federal A de fútbol.

Rolando Ricardone y Rolando Huth volverán al primer equipo, formando parte de la línea defensiva en lugar de los suspendidos, una fecha para cada uno, Fernando Alloco y Leonardo Baroni.

Estas serán las únicas variantes respecto a la formación que se presentó contra Güemes de Santiago del Estero el pasado fin de semana.

Alloco fue expulsado en el encuentro contra los santiagueños, mientras que Baroni llegó al límite de tarjetas amarillas.

De acuerdo a la disposición que estableció el entrenador Daniel Teglia, Ricardone ocupará un lugar como zaguero central, mientras que Huth se desenvolverá como marcador de punta por la izquierda.

Ricardone y Huth fueron titulares por última vez en la décima fecha, el pasado sábado 2 cuando Boca Unidos perdió como visitante frente a Sarmiento de Resistencia (3 a 0).

Por su parte, Martín Fabro sigue sumando minutos de fútbol, pero volvería a quedar entre los integrantes del banco de relevos. La intención es que el volante recupere su mejor forma competitiva lentamente para evitar una recaída en su lesión (desgarro en los aductores).

De esta forma, los once iniciales de Boca Unidos serán: José Aquino; Braian Lluy, Ariel Morales, Ricardone y Huth; Diego Sánchez Paredes, Matías Espíndola, Rodrigo Migone y Gabriel Morales; Antonio Medina y Cristian Núñez.

El plantel de Boca Unidos volverá a trabajar este viernes. Después de la práctica, Teglia confirmará la delegación que cerca de la medianoche emprenderá el viaje hasta Villa Elisa (a 25 km de Pronunciamiento) donde quedará concentrado a la espera del partido del domingo previsto para las 17.30 con el arbitraje del cordobés Jonathan Correa.

Boca Unidos es uno de los líderes, el otro es Chaco For Ever, de la Zona A con 21 puntos. Mientras que su rival de esta fecha, que viene de empatar en sus últimas cuatro presentaciones, reúne 15 unidades y aparece en el noveno lugar.

La fecha 14 tendrá acción mañana en Santiago del Estero donde, desde las 21.00 Atlético Güemes (19) recibirá a For Ever.