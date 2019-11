Por presuntas anomalías en la administración, procesaron a ex intendente y sobreseyeron al actual

El intendente de Chavarría, Roberto Dieringer, había denunciado a su antecesor -Evaristo Franco- porque presuntamente no rindió de manera correcta los fondos que Nación envió a la Comuna. Ese aporte habría representado unos $200.000 como parte de un programa de huertas periurbanas. “Una cuestión llamativa fue que en un principio quedó imputado también Dieringer, quien era el viceintendente durante la gestión de Franco”, comentaron a El Litoral fuentes cercanas al caso.

Tras lo cual añadieron: “Pero en realidad él no tuvo nada que ver y finalmente ahora fue emitido un fallo por el cual el actual intendente quedó sobreseído”. Haciendo referencia al dictamen emitido por la jueza de Instrucción de Mercedes, Margarita López Rivadeneira.

La citada magistrada consideró que sí existen fundamentos para los procesamientos de dos ex funcionarios por presuntas anomalías en la administración de recursos públicos e incumplimiento de sus deberes: Franco, y quien años atrás era el secretario del área contable de la Municipalidad.