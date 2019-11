Solicitudes en la Corte Suprema y diálogo con Valdés por la permanencia de Massalin

Poder dialogar con los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para brindar más detalles de los efectos que generaría el cierre de la tabacalera Massalin Particulares en Goya y en base a esto, solicitar que puedan resolver cuanto antes la controversia judicial por la presunta competencia desleal que afectaría a la mencionada empresa, es el objetivo de la presentación que el Ejecutivo Municipal realizó ayer en Capital Federal.

En tanto, el intendente Ignacio Osella sería recibido hoy por el gobernador Gustavo Valdés para dialogar sobre la fábrica.

Tal como informó El Litoral en su edición de ayer, el jefe comunal viajó especialmente para presentar los documentos destinados a realizar dos requerimientos en el máximo órgano de la Justicia de nuestro país. “Se había acordado en una reunión que estuvieron las empresas Massalin Particulares como la ex Nobleza Picardo, los gremios y representantes de organismos nacionales, que se harían presentaciones para tratar de que en el menor tiempo posible se obtenga un fallo referente al recurso en queja que presentó la Afip por una cautelar que consiguió la tabacalera Sarandí. Una cuestión no menor porque esa empresa logró estar exenta de pagar un impuesto y eso le daría ventaja con respecto a las otras”, recordó Osella en diálogo con este diario.

Precisamente Massalin Particulares argumentó que cerraría su planta en Goya debido a que los efectos de la presunta competencia desleal por parte de Sarandí habría reducido considerablemente su rentabilidad. Motivo por el cual, ya no podría seguir conservando dos fábricas. Por lo que cerraría la que funciona en suelo correntino y sólo permanecería abierta la de Merlo (Buenos Aires).

En este contexto, en horas de la tarde, Osella confirmó que “nosotros como Municipalidad ya hicimos esta mañana la presentación que lleva la firma del Secretario de Gobierno y la mía”. Tras lo cual indicó que “durante los próximos días seguramente harán una presentación similar las empresas afectadas por la competencia desleal, los gremios y organismos nacionales”.

Sobre los pasos a seguir, el Intendente goyano manifestó a El Litoral que “ahora ya estamos volviendo y mañana (por hoy) me recibirá el gobernador Gustavo Valdés que durante todo este tiempo también está ocupándose del tema. Por eso nos reunimos. Vamos a evaluar lo realizado hasta ahora y qué otro tipo de gestiones se podrían realizar”.

En paralelo a los trámites institucionales, todos los días en tres horarios -7, 15 y 21- trabajadores, familiares y vecinos rezan un rosario frente a las instalaciones de la fábrica.

Mientras que, tal como publicó ayer este medio gráfico, la audiencia de conciliación obligatoria entre la empresa y los gremios que representan a los trabajadores se reanudará mañana. En este punto, cabe recordar que el primer plazo fijado por la Secretaría de Trabajo de la Nación para la conciliación obligatoria vence el viernes 8.

No obstante, autoridades comunales y sindicales, estiman que el organismo nacional fijará una prórroga por 10 días.

“Es una situación muy compleja y en la que todos estamos preocupados, pero especialmente ocupados en tratar de encontrar una solución para preservar las fuentes de trabajo directas e indirectas”.