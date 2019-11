Valdés viajará a Finlandia y Letonia por inversiones, entre ellas, foresto-industrial

El gobernador Gustavo Valdés y una comitiva viajarán a Finlandia y Letonia para impulsar inversiones en el sector foresto- industrial, según confirmaron a El Litoral. Si bien no trascendieron detalles de la agenda oficial, el mandatario, quien ya se encuentra en Buenos Aires, partirá este fin de semana donde desarrollará una serie de actividades tendientes al desarrollo productivo.

Una misión comercial similar había realizado meses atrás, cuando estableció lazos con autoridades provinciales y empresarios de China. En esta oportunidad, el recorrido demandará al menos una semana y la comitiva oficial estaría integrada por cuatro representantes, a los cuales se podrían sumar otros referentes, aunque de manera particular.

El viaje sería financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), organismo que contribuye a reducir las asimetrías regionales. En el país nórdico se espera desarrollar una agenda vinculada con las inversiones foresto- industriales. Entre estas, existen expectativas respecto de la construcción de casas de madera, y no se descarta la posibilidad de mantener conversaciones con representantes de la planta celulosa, entre ellas, integraría la lista UPM, según pudo saber El Litoral.

Vale recordar que la Legislatura sancionó en mayo pasado la declaración de interés provincial de la industria celulósico-papelera. A través de esta ley se intenta reglamentar el Artículo Nº 61 de la Constitución Provincial. La modificación habilita que capitales extranjeros interesados en invertir en la instalación de pasteras puedan adquirir tierras en el territorio provincial y garantizarse, así, un stock mínimo de producción de madera.

Corrientes, por su parte, cuenta con aproximadamente 550 mil hectáreas forestadas. Por lo que, prevén la posibilidad de crecimiento a través de la industrialización de la madera.

“Para nosotros es importante el viaje que va a realizar el Gobernador para el sector porque venimos trabajando hace un tiempo en viviendas de madera. Más que nada, por el viaje a Finlandia, que tiene mayor experiencia en lo que tiene que ver con la madera”, expresó a radio Sudamericana Juan Ramón Sotelo, referente del sector foresto-industrial.

Por otra parte, la comitiva oficial también tiene previsto viajar a Letonia, donde buscarían obtener información y vínculos respecto del Puerto de Riga. Vale recordar que Corrientes impulsa la construcción de puertos para el transporte de producción maderera.

No es la primera misión comercial del Gobernador. En junio, el mandatario provincial visitó China junto con una comitiva con el objetivo de estrechar vínculos a los fines de abrir mercados, relacionados con la foresto-industria, arroz y carne.

En dicho viaje, Valdés se reunió con Sun Zhe, alcalde de Harbin, capital de la provincia de Heilongjian. Conversaron sobre las fortalezas económicas y productivas de su provincia y de la de Corrientes. La ciudad tiene industrias forestales y la producción de pasta de madera fue también uno de los temas tratados.

“En materia forestal, Corrientes es potencia y están dadas las condiciones para que lleguen inversores”, había dicho Valdés, respecto del viaje al país asiático.