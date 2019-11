Boleto: el empresariado solicitará que la suba ronde casi el 100% del costo actual

En el marco de una pronta reunión del Sistema Integrado de Movilidad Urbana, encuentro que fue anticipado por El Litoral, desde la Cámara Empresaria de Transporte Urbano de Corrientes (Cetuc) informaron a esta redacción que presentarán un informe técnico solicitando una suba en el precio del boleto del servicio que oscilará entre los 35 y 40 pesos.

El empresario estima que el cónclave se realice la semana que viene, dado el nuevo costo debe aprobarse tras una doble lectura en el Concejo Deliberante. Además los trabajadores levantaron la medida de fuerza que inscribieron ayer ya que el sector empresarial abonó los sueldos en las primeras horas.

Boleto

En este contexto, El Litoral consultó al referente de la Cámara Empresaria de Transporte Urbano de Corrientes (Cetuc), Javier Harfuch, sobre un posible incremento del precio del boleto y dijo que “si bien no hemos presentado ningún estudio técnico hasta el momento, estimamos que el valor oscilaría entre los 35 y 40 pesos. La semana que viene tendremos un número técnico porque estamos actualizando el cálculo, ya que la semana pasada volvió a subir el combustible”.

“El costo actual de 19 pesos del pasaje data de diciembre del 2018, por lo que estamos muy lejos de la tarifa que debería aplicarse dado la inflación reinante, el costo del dólar que hoy nos mantiene en una devaluación en torno al 150% y tampoco hay que olvidarse la escalada que hubo en materia de precios del combustible, que es uno de los principales insumos del servicio ”, detalló.

En cuanto a los subsidios que reciben a fin de que la tarifa del servicio no se dispare, Harfuch comentó que “recibimos los subsidios, pero con un cierto retraso por lo que continuamente estamos piloteando la situación a fin de poder cumplir con el pago de la nómina. Muchas veces ocupamos partidas que eran destinadas para otras cuestiones como mantenimiento hasta tanto nos hagan los depósitos correspondientes para poder cumplir”.

“Ante este tipo de pedidos de incremento de tarifa pareciera que no se considera que todos los servicios han subido los precios, el agua, la luz, todo, salvo el servicio de transporte público. Pero hoy una tarifa de 19 pesos es insostenible”, aseveró.

Mientras que en referencia a una pronta reunión del Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu), Harfuch dijo que “si bien a lo largo del año hemos realizado varias presentaciones para que el encuentro se concrete, la semana pasada reiteramos el pedido y estimamos que el mismo se lleve adelante la semana que viene, pero hasta el momento no fuimos convocados. La actualización del precio del boleto implica una doble lectura y eso lleva su tiempo por lo que debemos avanzar rápidamente antes de que se termine el período de sesiones del Concejo Deliberante”.

Asamblea

Forzados por la costumbre en cuanto a los inconvenientes que se vienen produciendo en las fechas de pago, ya sea por retraso o por diferencias en cuanto a los montos acreditados, los trabajadores del servicio de transporte público de pasajeros los primeros días de cada mes se mantienen en estado de alerta. Este mes no fue la excepción y como sus haberes no habían sido acreditados y considerando los antecedentes, en las primeras horas inscribieron ante la Subsecretaría de Trabajo una medida que implicaba comenzar con las asambleas desde las 11 a las 13 y de 19 a 21, lo que implicaba al mismo tiempo la suspensión del servicio de transporte.

Pero en este aspecto, vale considerar que esta medida estaba supeditada a que los montos sean depositados antes de los horarios establecidos.

Cabe recordar que días atrás, Julio Sabao, secretario gremial de UTA en Transporte San Lorenzo, anticipó a El Litoral que se mantenían en estado de alerta ya que la patronal debía abonar el sueldo del mes de octubre más el 20% del aguinaldo adeudado.

Además debe concretarse el pago de $5.000 convenido a nivel nacional como parte de las paritarias que quedaron pendientes del presente año.

Finalmente la medida se levantó ya que los haberes fueron depositados durante las primeras horas y el servicio de transporte se brindó normalmente.

Sobre esta medida de fuerza, Harfuch indicó que “se sabe que cuando hay un paro o es el día del empleado bancario siempre hay retrasos en cuanto a la operatoria, y fue sólo eso. Este tipo de acción sólo responde a un grupo de agitadores que hay en todo grupo de trabajadores”.

Cabe señalar que los trabajadores en la presentación de que realizaron en Trabajo solicitaron mejoras en los baños y que se cumpla el tiempo de descanso por vuelta que establece el convenio colectivo.