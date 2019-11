En 15 días se conocerá el resultado final de la autopsia al cuerpo de Octavio Ortmann

Los abogados querellantes de la causa donde se investiga la muerte de Octavio Ortmann (16) analizan los videos de la cámara de seguridad del edificio Breñales, a la espera de los resultados finales de la autopsia practicada al joven juzgador de básquet, que se darían a conocer recién dentro de 15 días de acuerdo a lo informado por la jueza Josefina González Cabañas.

“En la etapa del sumario policial lo único que ordené fue la autopsia”, comentó la jueza.

“La diligencia de la inspección ocular busca determinar la dinámica de la caída de Octavio”, añadió. “La inspección no me dejó certezas, porque es un elemento más de todo lo que falta en la causa”, expresó.

“Fundamentalmente lo que esperamos es el resultado de la autopsia, que tardará quince días”, adelantó la magistrada.

“Los seis menores declararon de la misma manera, que se fueron antes de la caída”, comentó.

“Octavio cayó del balcón alrededor de las 6 de la mañana, en los registros fílmicos no se ve a ninguna persona con el joven. Y en los momentos previos de la caída se observa que seis jóvenes se van del lugar”, agregó.

“Hasta el momento no hay elementos que puedan darnos indicios de que haya una pelea previa al hecho. Los registros fílmicos muestran que cae el burlete del balcón, luego el vidrio y minutos más tarde Octavio”, ratificó González Cabañas.