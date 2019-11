Reconocieron a inspectores que concursaron por cargos

A través de un acto, la Municipalidad reconoció a los inspectores de Tránsito que participaron del concurso realizado para cubrir formalmente unos 50 cargos directivos.

La entrega de diplomas, realizada ayer a la mañana en la Casa del Bicentenario, fue encabezada por el intendente Eduardo Tassano, quien destacó que “el concurso convalida el cargo” y remarcó que ello se produce en torno a la búsqueda de la consolidación de una carrera municipal técnica.

“El lugar que ocupan se lo ganaron con su esfuerzo, perfeccionamiento, idoneidad y dedicación”, enfatizó.

Unos 50 agentes municipales pertenecientes a la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial accedieron a nuevos cargos a partir de la realización de un Concurso Público Cerrado de Antecedentes y Oposición, impulsado por la Municipalidad.

Durante el acto, destacaron justamente el hecho de que los ascensos se hayan producido mediante concursos, dando así oportunidades a todos de poder capacitarse y crecer laboral y profesionalmente.

“Este es un día histórico”, sostuvo inicialmente Tassano, dirigiéndose a los agentes municipales presentes. “Con este tipo de evaluaciones, lo que se busca es jerarquizar y profesionalizar las jefaturas de agentes de Tránsito. Nos propusimos la transformación de la ciudad jerarquizando las funciones de los empleados municipales; que la acción de la gestión sea homogénea y coherente”, añadió.

“El concurso convalida el cargo, sin direccionamientos ni designaciones a dedo. No me cabe duda de que eso mejorará la calidad de la atención de los vecinos. Este proceso se replicará en otras áreas gradualmente, porque queremos consolidar una carrera municipal técnica”, aseguró.

“Entonces, aquellos agentes que lleguen a una jefatura sabrán que el lugar que ocupan se lo ganaron con su esfuerzo, perfeccionamiento, idoneidad y dedicación”, agregó.

Testimonios

“Me enteré por medio de la convocatoria que hizo Recursos Humanos y me presenté a concursar para el cargo al que ahora accedí. Hoy recibí el diploma de jefe de la División de Aprehensión de Animales Sueltos”, transmitió Rubén Darío Machuca, un experimentado agente de 55 años de edad y 30 de antigüedad que siempre se desempeñó en la Subsecretaría de Tránsito.

Marta Patricia Canteros es otra trabajadora que se presentó al concurso y pudo llegar a un nuevo cargo: “Fue una propuesta muy buena, me sentí muy cómoda y pude demostrar que estoy capacitada para ejercer la nueva responsabilidad que me espera”, expresó.

Logro y pendientes

El secretario general de la Aoem, Rodolfo Medina, ponderó la importancia de la iniciativa. “Esta instancia es una satisfacción enorme. Uno de los primeros pedidos que hicimos al Ejecutivo fue avanzar en la capacitación y el concurso de cargos, y el proceso de evaluación se desarrolló de manera correcta”, reconoció.

El secretario gremial Walter Gómez destacó también este importante paso dado y señaló que esperan que el concurso se replique en otras áreas. Recordó, además, que esperan que en breve se concrete la convocatoria de parte de la Comuna para retomar las negociaciones por otros temas pendientes, entre los que se destaca la cuestión salarial y los pases a contrato y planta permanente.