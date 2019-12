Lo asesinaron de 23 balazos y tendrá un busto en Corrientes

El Concejo Deliberante aprobó un proyecto presentado por el concejal Omar Molina (PJ) que autoriza el emplazamiento del busto de José Ignacio Rucci, en el espacio verde existente en la intersección de la avenida Gobernador Pujol y las calles Agustín Pedro Justo y Uruguay. Será el primer homenaje al líder sindical en esta ciudad.

Rucci era el dirigente sindical más cercano a Perón y fue baleado por un grupo comando que disparó contra su cuerpo 23 veces cuando salía de una casa de calle Avellaneda en el barrio de Flores, en un hecho que la Justicia concluyó en que no tenía autores materiales, aunque todos los indicios apuntaron al grupo Montoneros.

El operativo que terminó con su vida fue denominado "Operación Traviata” (en alusión a los 23 agujeros que tiene la galletita de agua y la cantidad de disparos que mataron a Rucci) y descripto por la publicación, de Montoneros, Descamisados: “Desde la vereda de enfrente, le fueron arrojadas varias granadas, de las cuales una, al menos, no habría explotado. Tras las granadas, Rucci y Ramón Rocha -un guardaespaldas que llegó con él desde San Nicolás- se parapetaron detrás de la puerta abierta del automóvil. Entre tanto, desde la casa en venta de Avellaneda 2951, a través de un agujero efectuado al cartel del primer piso, se le efectuaban los disparos que le ocasionarían la muerte”.

En 2012, el juez Ariel Lijo determinó que: “Las evidentes deficiencias de las etapas iniciales de la investigación impidieron establecer la materialidad concreta del hecho” y que “se logró descartar la participación de miembros de la denominada Triple A y, además, se estableció la posible responsabilidad de miembros de Montoneros en el homicidio” descartando que el hecho sea delito de lesa humanidad y, por consiguiente, imprescriptible.

Sin embargo, por la apelación de su familia, en 2013 la Cámara Federal ordenó reabrir la investigación al considerar que el cierre de la causa era “prematuro”.

En el medio, en 1999, la familia obtuvo un resarcimiento por parte del Estado de 224.000 dólares en bonos, considerando el hecho encuadrado en la Ley 24.411, que habilitó el pago de indemnizaciones a víctimas de “cualquier grupo paramilitar”.

Rucci comenzó su carrera gremial en la fábrica siderúrgica Somisa, de San Nicolás de los Arroyos-Ramallo, y en 1960 asumió la Secretaría de Prensa de la UOM (Unión Obrero Metalúrgica), acompañando a Augusto Timoteo Vandor (asesinado en 1969), Paulino Niembro, Avelino Fernández y Lorenzo Miguel. Cuatro años después, fue designado interventor en la seccional San Nicolás donde luego fue secretario general.

En 1970 logró el cargo de secretario general de la CGT y desde allí fue uno de los principales impulsores de la lucha por el regreso de Juan Domingo Perón al país, desde su exilio en Madrid.

En marzo de este año, su hija, la diputada Claudia Rucci, pidió a la Justicia que citara a declarar a los ex montoneros Mario Eduardo Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Roberto Cirilo Perdía y Ernesto Luis Jauretche, sobrino del escritor Arturo Jauretche por considerar que “podrían resultar presuntos autores intelectuales y/o materiales del asesinato” de su padre por los “numerosos testimonios” que los involucran.

Rucci era consciente de los riesgos que corría su vida y lo hizo explícito en una entrevista publicada un año antes del homicidio en la revista Gente, de editorial Atlántida, cuando se le preguntó si le preocupaban las amenazas de muerte que recibía.

“Sería una tontería decir que no me preocupa. Pero de ahí no pasa. Yo tengo una obligación que me impide poder detenerme”, respondió el hombre de confianza de Perón que adjudicó las amenazas al hecho de ser “el secretario general de la CGT, peronista y consecuente con Perón”. Y agregó: “Tampoco he sacado diploma de cobarde. Pero tengo un solo temor: no ver las caras de los asesinos”.

Proyecto correntino

En los fundamentos de la ordenanza del concejal Omar Molina se arguye: “La necesidad de tributar un merecido homenaje a José Ignacio Rucci y, por su intermedio, a todo el Movimiento Obrero Correntino, destacando en la figura de Rucci, la del dirigente sindical que dio su vida por sus ideales cuando ejercía el cargo de secretario general de la CGT”.

“En 1970 logra el cargo de secretario general de la CGT y desde allí fue uno de los impulsores del regreso de Juan Domingo Perón al país, para emprender el camino a su tercer mandato presidencial”, se recuerda.

“La figura de José Ignacio Rucci es para el Movimiento Obrero Argentino el símbolo de lealtad y militancia sindical que dio su vida por los ideales que él representaba y defendía, lo cual ha trascendido el tiempo y las ideologías políticas, lo que hace meritorio reconocer como modelo dirigente sindical y político, para las generaciones actuales y futuras”, se agrega.

La iniciativa fue impulsada por las 62 Organizaciones Sindicales Peronistas de Corrientes, desde hace ya varios años.

Por eso vieron con satisfacción la presentación y aprobación del proyecto. La delegación estuvo integrada por Rodolfo “Tito” Cerdán, referente de las 62 Organizaciones Sindicales Peronistas, el secretario general de los Textiles, Raúl Esquivel, el delegado general de Smata, Alfredo Molina; el delegado general del Sindicato de los Custodios, Daniel Toledo; el delegado gremial de Upcn-Nación, Walter Carranza, además de los dirigentes Ariel Faccini (Juventud Sindical) y el delegado del Sutca (Custodios), Pablo Escobar.

Se robaron el busto

El primer busto de José Ignacio Rucci fue emplazado en Goya en 2017, pero se lo robaron el año pasado.

El peculiar hecho de vandalismo ocurrió en una plaza de las 50 Viviendas.

El busto fue colocado el viernes 25 de noviembre del año 2017, en homenaje a todo la clase trabajadora argentina. Exactamente un año después desapareció.