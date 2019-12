La relación de Nación con Provincia, uno de los ítems que reviste a la política local

Mariana Blanco

Con la asunción de Alberto Fernández y recambio en el mapa político en varias provincias, la relación de la administración central con las jurisdicciones, el federalismo, la lucha contra el hambre y la generación de empleo, son algunos de los tópicos que reviste a dirigentes y representantes locales en torno a la nueva Presidencia de la Nación. Entre optimismo e incertidumbre, la deuda será uno de los ejes que ocupará la agenda nacional.

El oficialismo provincial respaldó fuertemente al presidente Mauricio Macri, quien hoy entregará los atributos de mando al peronista Alberto Fernández en el Congreso de la Nación. No es un dato menor de institucionalidad, en un país que sufrió múltiples interrupciones de su democracia, en casi todos casos por dictaduras cívico- militar.

En Corrientes, el gobierno provincial apostó por la reelección del líder del PRO, preocupados por lo que el Gobernador había expresado en declaraciones públicas “el federalismo”, y la “discriminación” que habría sufrido la provincia durante una parte del período kirchnerista. Sin embargo, con el perfil moderado que había exhibido Fernández durante la campaña, se espera que los colores partidarios no friccionen la institucionalidad.

“No puedo anticipar, no puedo hacer futurología sobre cómo van a ser las relaciones, debemos esperar los anuncios de las primeras medidas económicas”, dijo a El Litoral el diputado nacional por Encuentro por Corrientes (ECO)+Juntos por el Cambio, Jorge Vara.

No obstante, algunos nombres el gabinete presidencial ya son auspiciosos. “En cuanto al área específica que me atañe (Ministerio de Agricultura), el nuevo ministro (Luis Basterra) es un conocedor del norte argentino y del NEA. Tenemos una buena relación, es colega (ingeniero agrónomo) y fue alumno mío en la facultad (Unne). En la cámara de Diputados de la Nación convivió con el gobernador Gustavo Valdés. Ambos fueron diputados nacionales”, dijo Vara, quien finaliza mandato como titular de la cartera productiva provincial.

Basterra, formoseño, y vegetariano por elección, quien había sido funcionario de Gildo Insfrán, cursó los últimos años de su carrera universitaria, cuando Vara fue jefe de trabajos prácticos en Agronomía de la Unne. Con un nuevo perfil, luego de que Alberto tome juramento al sucesor del ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, uno de los principales puntos que consultará el sector agroexportador será el incremento o no de los derechos de exportación.

Esta es una línea que divide al gobierno provincial con el anterior modelo económico nacional. Incluso, el debate por la Resolución 125 fue el punto de quiebre entre el otrora gobernador radical Arturo Colombi y Cristina Fernández. “El pronóstico es reservado”, dijo el correntino sobre las relaciones entre Nación y Corrientes.

Para el diputado nacional radical que inicia mandato, el federalismo es fundamental. “Habrá cuestiones en las cuales no podrán retroceder el Gobierno nacional”, indicó, respecto de las convocatorias de Macri a los gobernadores para avanzar en agendas comunes como, por ejemplo, el Consenso Fiscal.

“Todos los que fundamentalmente conformamos la Cámara de Diputados de la Provincia de corrientes deberíamos abogar para que la relación institucional entre el gobierno provincial y el gobierno nacional sea saludable, donde acá en este recinto conjuguemos y podamos defender los intereses de los correntinos, repito, con independencia de las pertenencias partidarias”, se había pronunciado el presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Pedro Cassani, al momento de su ratificación como titular del cuerpo.

“Corrientes como provincia y su gente, correntinas, correntinos, fuimos pioneros de lo que significó la institucionalidad en la Argentina. Y nosotros deberíamos honrar este legado que tenemos de tanta gente que entregó hasta su propia vida para que vivamos en una república, en el federalismo. Yo siempre suelo repetir que quizás la Argentina no sería esta Argentina, si Corrientes no hubiera formado parte de ella, y creo que no estoy exagerando”, opinó.

Crecimiento

La senda del crecimiento fue el trayecto que trazó durante la campaña el Frente de Todos. Su materialización, será tema discusión intersectorial. “Tendremos un Estado presente que gobernará para la totalidad de los argentinos, con medidas a corto plazo para avanzar con cuestiones que sufrió el pueblo sobre hambre y pobreza, combatir el hambre con programas alimentarios, y la pobreza con la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores”, dijo a El Litoral el diputado provincial, Félix Pacayut.

El peronista señaló que Alberto contribuirá a distribuir los recursos, ya que el anterior gobierno nacional generó concentración. Indicó que manifestó su compromiso con Corrientes en la lucha contra el hambre. “No anduvo prometiendo hambre cero, pero sí trabajar con programas alimentarios y la creación de empleo genuino”, expresó a El Litoral el diputado provincial César “Tatín” Acevedo.

“Esperamos la asunción de Alberto Fernández con muchas esperanzas. Si bien las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana mágicamente, se va a trabajar mucho”, indicó el presidente del bloque opositor en la Legislatura Provincial. Señaló que “Corrientes sufrió las políticas de Macri con más hambre y pobreza”. El Indec, marcó cifras en el aglomerado urbano de Capital, por encima del 40 por ciento.

Sobre las relaciones con el gobierno nacional, Acevedo indicó que éstas se deben regir “por la verdad”, ya que consideró “una mentira” las acusaciones de discriminación por parte del oficialismo provincial. “Se construyeron escuelas a través de programas nacionales. El dinero para viviendas, el Gobierno utilizó para polideportivos y comisarías, por eso no se vieron todas las viviendas”, aseguró el peronista.

Pacayut, además, señaló “la verdadera pesada herencia”, respecto de la deuda que contrajo Macri con el FMI que, para el año entrante el Estado nacional debería afrontar unos 11 mil millones de dólares. “Hay que tener en cuenta que este gobierno iniciará con una cesación de pagos con el Fondo Monetario Internacional, las renegociaciones serán clave con el nuevo ministro de Economía”, dijo a este diario.

“Estamos convencidos de que con Alberto Fernández volveremos a construir un país soberano, independiente, con igualdad y justicia social”, afirmaron, por su parte, desde partidos que integran el Frente de Todos, entre ellos, Kolina, Nuevo Encuentro, Partido Comunista, Miles, Instrumento Electoral para la Unidad Popular y Convocatoria Popular.