Mazzón: “La clasificación era el objetivo y lo logramos”

Ferroviario ocupará la segunda plaza de la Liga Correntina en el torneo Regional Federal Amateur 2020, al adjudicarse el torneo Cuadrangular clasificatorio, tras vencer el domingo en el partido decisivo a Mandiyú por 2 a 1.

El técnico del equipo del barrio San Benito, Cristian Mazzón, señaló que todo el mérito “es de los muchachos”, en referencia a sus dirigidos, en declaraciones realizadas durante la transmisión del equipo de Eventos&Marcas por FM Fénix (92.1 Mhz.).

“Siento felicidad pura. Terminamos jugando con siete, hicimos buen fútbol, en la primera llave nos costó, pero todo esto es de los muchachos. El objetivo era este y lo logramos, estamos en el torneo Federal”, expresó el DT.

Consultado por dónde a su juicio pasaron las claves del equipo, Mazzón no dudó en señalar. “Primero, que nunca renunciamos a la actitud, y después el buen fútbol. Creo que en la Liga hicimos una campaña de campeón, pero no se nos pudo dar porque Cambá Cuá fue un supercampeón”.

Sobre su futuro, dijo por el momento no tener “ni idea, veremos”, agregando que “después hablaremos con los dirigentes, a lo que estoy agradecido por el apoyo que me dieron, la confianza de Yury (Kordylas) y Patoco” (Maciel).

Para finalizar, Mazzón manifestó que “también tengo que reconocer a mi cuerpo técnico: Francisco Vallejos, una amigo de la vida, y el “Ogro” Falcón. Estamos los tres solos porque no tenemos profe, e hicimos esta campaña, así que muy feliz”.

Toledo: la otra cara

La otra cara de la moneda fue Julio Toledo, el técnico de Mandiyú, que lució tranquilo, pero resignado.

“Tengo que destacar los jugadores extraordinarios que tengo en el plantel. No sé lo que va a pasar ahora, pero sería bueno que puedan seguir para el torneo del año que viene”, manifestó el DT del Albo con una profunda tristeza.

El mismo entrenador no aseguró su continuidad. “Veremos, vamos a esperar que podamos digerir todo esto y después a ver qué pasa”, señaló.