“Vamos a ser mejores”: anuncios y festejo popular tras la asunción

El presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Fernández de Kirchner, cerraron anoche la jornada de festejos en Plaza de Mayo con motivo del cambio de gobierno y reiteraron que la administración de Mauricio Macri dejó “tierra arrasada” y que “se terminaron los operadores judiciales y los linchamientos mediáticos”.

Al término del festival que incluyó la presentación de numerosos artistas durante toda la tarde, Fernández aseguró desde el escenario que el peronismo no va a dividirse “nunca más” porque, en ese contexto, “ellos se hacen fuertes”, en referencia a la oposición, a la vez que señaló que “a los que creyeron en esas políticas espero que hayan entendido cómo funciona eso”.

“Es un sistema que sólo beneficia a unos pocos y castiga a las mayorías populares”, subrayó sobre el modelo económico de Cambiemos, y anticipó que bajo su gobierno se impondrá la “solidaridad que siempre nos hizo vivir”.

Además, el mandatario planteó que “en la Argentina que se viene se terminaron los operadores judiciales, los jueces que se prestan a esas operaciones y los linchamientos mediáticos que todos los días soportamos”.

En el mensaje que brindó ante la multitud, el mandatario abogó en ese sentido por garantizar un “sistema judicial que no nos avergüence” y que no “utilice la prisión preventiva para amedrentar opositores”.

Por su parte, Cristina Kirchner repasó que los cuatro años de gobierno de Macri “fueron muy duros para tantos”, por el “trabajo, la pobreza y el hambre”, pero recordó que también resultaron difíciles para quienes “fueron objeto de persecución” y “se nos buscó que literalmente desapareciéramos como seres humanos, casi, a través de la humillación y la persecución”.

Sin embargo, abogó porque los dirigentes políticos “entiendan” con “generosidad y humildad” que “no todo empieza y termina en uno”, sino “al contrario, uno es más grande cuando es parte de un todo”, en referencia al armado peronista del Frente de Todos.

Por último, le dirigió unas palabras al Presidente y le señaló que “tiene por delante una tarea muy dura”, porque la gestión de Cambiemos “le ha dejado un país devastado, tierra arrasada”.

Aunque, finalmente, apostó por el Jefe de Estado porque “tiene la fuerza y la convicción para cambiar esta realidad tan fea que están viviendo los argentinos”.

Anuncios

Al asumir en el Congreso, Alberto Fernández formuló una serie de anuncios entre los que se destacaron:

l “Para poder actuar con prontitud vamos a declarar la emergencia sanitaria”.

l “Vamos a implementar un sistema masivo de créditos no bancarios que brinde préstamos a tasas bajas”.

l “No le daremos tratamiento parlamentario al Presupuesto porque sus números no reflejan los compromisos que se han asumido”.

l “Voy a enviar al Parlamento un conjunto de leyes que consagran una integral reforma del sistema de Justicia”.

l “He decidido que sea intervenida la Agencia Federal de Inteligencia (…). Los fondos reservados dejarán de ser secretos y estarán destinos a combatir el hambre en la Argentina”.

l “Vamos a reorientar el presupuesto de publicidad del Estado bajo otros criterios: queremos que los avisos, en lugar de hacer propaganda, contribuyan al proceso de aprendizaje de nuestros jóvenes”.

l En materia educativa, anunció la convocatoria a los diversos actores del sistema para generar reformas, una de las cuales -dijo- será la extensión de la jornada escolar.

l Anunció la creación de un Consejo Económico y Social con rango legislativo y su titular saldrá con acuerdo del Congreso.

l Informó también que creará un Consejo para diseñar políticas sobre las islas Malvinas.