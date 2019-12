En Francia advierten: “No habrá tregua de Navidad”

Un día después de que el gobierno francés diera a conocer los detalles de la reforma previsional y anunciara concesiones, los sindicatos anunciaron ayer en el octavo día de huelga que mantendrán las medidas de fuerza, llamando a la ciudadanía a aumentar la movilización y advirtiendo que

“no habrá tregua de Navidad”.

“La huelga continúa y lo sentimos, porque no lo habíamos previsto de esta manera”, aseguró ayer el líder de la CGT de los trabajadores ferroviarios, Laurent Brun, en declaraciones a la cadena de radio France Info.

“Nos hemos dado cuenta de que el gobierno no da su brazo a torcer y esto va a durar tiempo. No habrá tregua de Navidad salvo si el gobierno entra en razón”, agregó.

Las declaraciones llegan un día después de que el primer ministro, Edouard Philippe, presentara los detalles del proyecto con el que pretenden unificar los 42 sistemas actuales de jubilaciones en uno con el que “todo el mundo saldrá ganando”, prometió.