La Mesa de Enlace alerta sobre una pérdida de $1.800 millones

La Mesa de Enlace se reunirá de urgencia el lunes para definir los pasos a seguir ante la sorpresiva decisión del Gobierno de aumentar las retenciones a las exportaciones. Lo confirmó el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pellegrina, quien anticipó que la medida “cayó muy mal” entre los productores.

Pellegrina estimó que esa decisión significará una pérdida de “1.800 millones de dólares adicionales para nuestro sector” y que fundamentalmente perjudicará a los productores del interior.

“Nosotros estamos con la comisión de enlace siempre convocados y conectados, vamos a tener una reunión la semana próxima para ir evaluando qué hacer porque hay malestar en los productores agropecuarios, sobre todo del interior de Argentina. Y algunos sectores son más protestones que otros”, dijo el titular de la SRA.

“Realmente esto ha caído muy mal. Cuando estuvimos con Alberto Fernández conversando una cantidad de cosas que tienen que ver con la política agropecuaria, fue muy claro en restablecer el diálogo, en olvidar lo pasado y que íbamos a ser consultados, que nos iban a convocar, eso no fue lo que sucedió”, insistió.

Agregó el dirigente que coincidió “en algunos eventos sociales con el ministro Basterra y nada se nos anticipó. Arrancan siempre por el campo, todavía no sabemos el paquete de medidas, hacia dónde van a conducir la economía en general, pero ya sabemos que van a buscar siempre el atajo del dinero capturado por las retenciones, cosa que no entendemos y lo conversamos con Fernández dado que él entiende que la economía exportadora es la que necesita este país para poder ingresar dólares que hacen falta para pagar deudas y equilibrar las cuentas”.

“Nosotros entendemos que suben a 12%. En la delegación de facultades que hizo el Congreso al Ejecutivo el año pasado, cuando se consolidó el nuevo presupuesto, se hablaba de que las retenciones eran del 12% con un tope de 4 pesos para determinadas categorías de productos y de 3 pesos en otra categoría de productos. Lo que se ha eliminado son los 4 pesos como tope, de manera que todo eso corre al 12%", explicó.