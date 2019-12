La Federación Española de Familias Numerosas (Fefn) junto con DNA Expertos en turismo y ocio ha llevado a cabo su VII Estudio de Turismo Familiar en España, dentro del proyecto del Sello de Turismo Familiar, que ha analizado las pautas de consumo turístico de las familias en España en 2018 en base a 1.435 encuestas válidas, realizadas en su mayoría a socios de la Fefn. Y les han preguntado por turismo sostenible.

Este año, y con motivo del creciente interés de los gobiernos, del sector privado y de la sociedad civil por promover y alcanzar las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, se incorporó en la encuesta un apartado de turismo sostenible, cuyos resultados se conocen coincidiendo con la Cumbre del Clima que se está llevando a cabo estos días en Madrid, y que han resultado ser un indicativo del desconocimiento que hay entre las familias acerca del turismo sostenible.

Así, 9 de cada 10 familias no sabe qué es el turismo sostenible: el 88,5% respondieron desconocer que el turismo viene mencionado en 3 de los ODS. Es más, el 58,9% aseguró no haber oído hablar de los ODS y prácticamente la mitad, el 47,8% respondió que no sabe si ha visitado algún lugar que promueva acciones de turismo sostenible.

Destinos favoritos

En cuanto a los destinos favoritos para viajar, Andalucía se alza con el primer puesto en todas las épocas del año, seguida de Extremadura en primavera; Comunidad Valenciana en verano; Castilla y León en otoño y Canarias en invierno. También Andalucía se sitúa en el puesto número 1 del top 5 de destinos para esta Navidad, seguida de Madrid, Castilla y León, Aragón y Comunidad Valenciana.

¿Qué es el Turismo Sostenible?

El desarrollo sostenible es un proceso orientado que contempla una gestión global de los recursos con el fin de asegurar su durabilidad, permitiendo conservar nuestro capital natural y cultural, incluyendo las áreas protegidas. Siendo el turismo un potente instrumento de desarrollo, puede y debe participar activamente en la estrategia del desarrollo sostenible. Una buena gestión del turismo exige la sostenibilidad de los recursos de los que depende.” Por su parte, la Organización Mundial del Turismo (OMT) concibe al turismo sostenible como “una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacer las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida”.