La recreación del nacimiento de Jesús trae un mensaje de paz en momentos de división

La comunidad de la parroquia Nuestra Señora de Itatí de Corrientes, ubicada en avenida Teniente Ibáñez esquina Blas Parera (Salta), ofrece contemplar la recreación de los momentos más importantes antes y durante el nacimiento de Jesús. El padre Roberto Carlos Pini, contó a El Litoral el mensaje que buscan transmitir, el cual tiene que ver con la reconciliación entre lo humano y divino y, la paz que debemos buscar primero en nuestro hogar para luego trasladar a la sociedad.

Así como lo hicieron en otros años, con el relato de escenas bíblicas realizan la preparación espiritual para el momento más alegre de los cristianos. Este pesebre busca revivir y fijar tanto en el niño como en el adulto la venida del Salvador que envía Dios al mundo. “Desde el 17 de diciembre estamos preparando las escenas bíblicas del nacimiento de Jesús, no es sólo el pesebre. La ornamentación está a cargo del matrimonio Franco – Berni pero colaboran muchos vecinos y también los padres de los niños de neonatología del Hospital J. R. Vidal que están en el refugio”, comentó el padre Pini a este medio gráfico respecto a la organización de las escenas.

El sacerdote remarcó que no se trata sólo de un pesebre, ya que recrea varios momentos como la visita de la Virgen María a su prima Isabel cuando estaba embarazada. Los que visitan el lugar, pueden ver la ciudad de Belén y los personajes de la historia bíblica de esos tiempos.

“Armamos todo durante tres semanas para que el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de María, amanezcamos con todo preparado para ya ser visitado. Pueden asistir todos los días de 8.30 a 22.30. Desde el día 8, están llegando muchas personas a contemplar estas escenas, hay muchos que esperan esta recreación y vienen todos los años porque siempre algo cambiamos, no todos los años es igual”, comentó el padre a El Litoral.

Si bien la ornamentación está a cargo de un matrimonio vecino del barrio, dijo que “ayudaron a traer la madera que está en la parte de abajo del pesebre los papás de los niños internados”. Además, “llegaron muchos vecinos a ayudar en el momento de la preparación” del escenario que traslada al nacimiento de Jesús.

Mensaje

“Esto surgió para revivir tanto en el niño como en el adulto el nacimiento de Jesús y que este momento importante quede en su memoria. Esta contemplación nos ayuda a preparanos para el 25 de diciembre”, dijo el padre y agregó que el nacimiento muestra la “unión entre lo humano y lo divino” y una “reconciliación” que ve al ser humano como un instrumento de paz.

En este sentido, recordó el mensaje de San Francisco de Asis quien dice “haz de mí instrumento de paz”. San Francisco predicaba valores de paz, la igualdad entre los hombres, la dignidad de la pobreza y el amor a todas las criaturas; su mensaje habla de la posibilidad de vivir una vida plena “si nos dejamos entusiasmar y envolver por el evangelio”.

“El cristiano debe ser instrumento de paz y debe buscar esta paz primero en su hogar para después llevarla a la sociedad. En este tiempo de grieta en el país debemos buscar esta paz y es lo que Jesús nos trae con su nacimiento”, sostuvo el padre Pini a El Litoral e invitó a visitar la parroquia.