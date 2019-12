Continúa la danza de nombres para el gabinete

Durante la semana se concretaron los primeros tres cambios en el gabinete del gobernador Gustavo Valdés. Se espera, al menos, que efectivice el nombramiento de un nuevo ministro de Producción y el resto podría esperar hasta marzo.

El miércoles, Carlos “Mono” Vignolo volvió a ocupar su antiguo cargo de ministro secretario general de la Gobernación, que ocupó desde 2009 hasta 2017. El jueves asumió Marcos Amarilla como interventor del Instituto de Previsión Social y el viernes la odontóloga Silvana Vega Bajo se hizo cargo de la Subsecretaría de Gestión Sanitaria.

El viernes próximo, Valdés se reunirá con el ingeniero Claudio Anselmo para avanzar en su nombramiento como ministro de la Producción.

En las últimas horas se repitió en varios estamentos del Gobierno provincial que Orlando Macció, ex secretario general del Consejo Federal de Educación, podría ser el nuevo ministro de Ciencia e Innovación Productiva.

Hubo quienes desde el entorno del gobernador Gustavo Valdés minimizaron y hasta negaron la posibilidad. Lo cierto es que todo parece indicar que el mandatario no estaría apurado en cubrir esa vacante, ya que deberá esperar la aprobación del Presupuesto 2020 y evaluar cómo impactan en la provincia los cambios que el Gobierno nacional prevé realizar en su política macroeconómica.

Por eso, no son pocos quienes aseguran que Valdés podría suspender los nombramientos hasta marzo.

Lo que sí está confirmado es que Mario Piñeyro tendrá funciones en el Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico). Asumiría la próxima semana como gerente general de la institución. El funcionario fue delegado del Plan Belgrano en Corrientes.

Otro que espera reunirse con el Gobernador es el ex diputado José Fernández Affur. El mercedeño también ocuparía un lugar en el equipo provincial, aunque se desconoce qué puesto.

El mandatario correntino inició su tercer año de gestión y no se descartan más cambios en su equipo de trabajo, pero se concretarían de manera paulatina.