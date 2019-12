Temporal dejó como saldo invernáculos, tendidos, viviendas y colegios dañados

Fuertes ráfagas de viento se registraron en diferentes poblaciones del interior de la Provincia. Si bien una de las más afectadas es Gobernador Martínez, también sufrieron daños -especialmente en el tendido eléctrico- en Mburucuyá, Paso de los Libres, Alvear, La Cruz, Guaviraví, San Miguel, San Miguel, Saladas, Mocoretá, Caseros, Santo Tomé, entre otras.

En diálogo con El Litoral, el director de Defensa Civil de la provincia, Eulogio Márquez, manifestó que “en esta oportunidad, el problema no fue tanto la caída de agua, sino más bien los fuertes vientos que provocaron la voladura de techos”. Sobre esto, indicó que les avisaron que eso se registró en una casa en Itatí y en establecimientos educativos de La Cruz. En este sentido, docentes de la citada comuna, expresaron a El Litoral que se dañó parte del techo del edificio de la Escuela Nº 675 “Martín Miguel de Güemes” del paraje Isoquí como también instalaciones de la EFA.

Producción

Pablo Blanco de la Asociación de Horticultores de la Cuenca del Río Santa Lucía comentó a este diario que “lamentablemente a los precios bajos por la producción que tuvimos este año y otras complicaciones por la situación económica del país, ahora se sumó el daño de los tendaleros. Muchos pequeños y medianos productores no sólo perdieron los plásticos, sino también estructuras”. En este punto, indicó que recibieron llamados por perjuicios en la zona de arroyo Aquino (Santa Lucía) y de varios parajes que son parte de la jurisdicción de Gobernador Martínez.

Consultado al respecto, el intendente de la citada localidad, Miguel Pérez, expresó a El Litoral que ayer a la tarde recién estaban terminando de recorrer la zona rural. “En el área urbana hubo caída de postes y ramas, se afectó más que nada el servicio eléctrico. El problema mayor se da en los parajes Naranjito, Monte Florido, Bonete y áreas aledañas. Estimamos que más de 50 horticultores perdieron gran parte de sus tendaleros”, especificó.

Asimismo, destacó que “esta es una situación preocupante porque los pequeños y medianos productores no están en condiciones de solventar nuevos tendaleros y esta es la época de la desinfección de suelos”. Una cuestión no menor considerando que necesitan contar con los invernáculos para desarrollar ese proceso que demanda unos 45 días. Y recién cuando este se concreta, los productores pueden avanzar con el trasplante de sus respectivos cultivos.

Por ello, Pérez comentó que “me comuniqué con el secretario de Agricultura y Ganadería Manuel García Olano y me manifestó que mañana vendrá un técnico de la zona a comenzar con el relevamiento”.

Además, indicó que dialogó con Defensa Civil de la Provincia “porque necesitamos chapas, tirantes y clavadoras porque tenemos entre 30 y 40 casas con los techos dañados”.

Tendido

“Lo que más se afectó en las distintas localidades, tanto dentro como fuera del área urbana, fue el tendido eléctrico. Cayeron postes y cables. Por eso, hubo interrupciones prolongadas de energía en diferentes poblaciones”, indicaron desde la Dirección Provincial de Energía de Corrientes. No obstante, al cierre de esta edición, el servicio estaba normalizado en las casas de la mayoría de los usuarios.