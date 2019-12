Q.E.P.D.

Falleció el 16/12/2019. Alzaste vuelo, dirigiéndote a otro cielo, ya estás en brazos del creador. Te vas solo físicamente porque en cada una de nosotras quedan extraordinarios recuerdos y lo mejor de vos. Feliz viaje, compañera y amiga hacia la eternidad. Quinto año “E” promoción 1990 de la Escuela Normal Dr. Juan Pujol participa con profundo dolor la partida al cielo de su mejor compañera María Eugenia Achor. c/018

†

MARIA EUGENIA ACHOR

Q.E.P.D.

Falleció el 16/12/2019. “Tus pasos por este mundo y por mi vida han dejado huellas, siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón”. Laura Alarcón y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga. Ruega oraciones en su memoria, para familiares y amigos. c/018

†

MARIA EUGENIA ACHOR

Q.E.P.D.

Falleció el 16/12/2019. Alberto Raúl Castro (a), su esposa María Leonor Pita de Castro (a) y sus hijos María y José Alonso, Martina, Lourdes y Juan (a), participan con pesar su fallecimiento, acompañan a Adolfo y a toda su familia, y elevan oraciones por su eterno descanso en paz. c/623

†

MARIA EUGENIA ACHOR

Q.E.P.D.

Falleció el 16/12/2019. Farmalife SA participa con dolor su fallecimiento, elevando una oración por su eterno descanso, y acompaña a Adolfo y familia. c/623

†

MARIA EUGENIA ACHOR

Q.E.P.D.

Falleció el 16/12/2019. La promoción 1990 de la escuela Normal Juan G. Pujol participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañera. Ruega una oración en su memoria y cristiana resignación para todos sus seres queridos. Que brille para ella la luz que no tiene fin. c/660

†

MARIA EUGENIA ACHOR

Q.E.P.D.

Falleció el 16/12/2019. Directivos, personal docente y no docente de Saint Patrick College y Saint Patrick Kinder, participan con gran pesar el fallecimiento de su querida docente María Eugenia y acompañan en tan difícil momento a su familia elevando al Altísimo una oración por el eterno descanso en los brazos de Dios. c/011

†

MARIA EUGENIA ACHOR

Q.E.P.D.

Falleció el 16/12/2019. Maximiliano Kugler, Agostina Danuzzo, Jazmín y Bautista Kugler acompañan con gran pesar su fallecimiento y cristiana resignación para su familia “Que brille para ella la luz que no tiene fin”. c/011

†

MARIA EUGENIA ACHOR

Q.E.P.D.

Falleció el 16/12/2019. Viviana H. de Kugler y Enrique Ramón Kugler, participan con gran pesar su fallecimiento, rogando al Señor resignación para su familia y el eterno descanso de su alma. c/01