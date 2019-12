Luz verde para subir el boleto a $30, instalación del shopping y Tarifaria

En diferentes comisiones, ayer el oficialismo dio despacho favorable al proyecto de actualización del boleto, la habilitación para la construcción de un shopping en costanera sur, la Tarifaria y el Presupuesto 2020, según confirmaron a El Litoral. Se prevé que la tarifa del transporte público de pasajeros ascienda a 30 pesos.

De esta manera, el Concejo Deliberante tratará prácticamente la totalidad del temario del período extraordinario en la última sesión. El oficialismo firmó despacho favorable para el tratamiento de la actualización del boleto, cuyo valor se fijó en 30 pesos. El bloque opositor, por su parte, anunció que no acompañará el proyecto. En tanto, no se descarta la presentación de una propuesta alternativa del edil del Partido Nuevo, Esteban Ibáñez.

En cuanto al expediente que habilita la construcción de un centro comercial en playa Arazaty, el oficialismo dio despacho favorable, pero condicionado a una cláusula de estudio de impacto ambiental, según informaron desde el oficialismo a El Litoral. En tanto, desde la oposición informaron a este diario que no acompañarán la iniciativa, dadas las consecuencias jurídicas como litigios con privados.

El oficialismo, a su vez, cuenta con los números para avanzar con la Tarifaria 2020. “Logramos que se mantengan los valores del 2019 para cuidar la economía de los pequeños comerciantes”, dijo la concejal Magda Duartes del Frente de Todos, quien había advertido que los incrementos para el 2020 a los puesteros iban desde el 60 hasta el 300 por ciento inclusive. Este cambio del proyecto original se incorporó en el despacho de mayoría. No obstante, la oposición, presentó un despacho de minoría porque hay distintos puntos que modificar, según informó a El Litoral el concejal del PJ, José Salinas. Por ejemplo, solicitan la eliminación de tasas de contribución por la extensión de redes de agua de cloaca. “Esto era un servicio que brindaba el Municipio en convenio con la empresa de agua y no se cobraba al vecino”, El bloque, además, pedirá, a través de un despacho de minoría, que el Presupuesto se devuelva al Ejecutivo hasta tanto no hayan pautas claras del nacional, el cual se tratará en febrero. “Se basa en ingresos de coparticipación, de los cuales no hay ninguna certeza porque no hay presupuesto nacional, y de una proyección de inflación, de la cual, tampoco hay ninguna verificación”, señaló Salinas..

Desde el oficialismo confirmaron a este diario que aprobarán el Presupuesto, pero sin empréstito. La iniciativa proponía la toma de crédito de 500 millones de pesos pero, sin acompañamiento del Frente de Todos, no cuentan con los números para aprobar dicha autorización. El Concejo Deliberante también tratará una modificación del Código de Planificación y la propuesta de Contribución por Mejoras. En el caso del primero, la oposición observó que “se delegan facultades al Ejecutivo que le corresponde al Concejo”.