Colectiveros suspenderán el servicio en horario pico si no cobran el aguinaldo

Como consecuencia de la falta de pago de la segunda parte del aguinaldo, los choferes del servicio de transporte público de pasajeros comenzarán desde hoy con las asambleas, por lo que las unidades no circularán de 11 a 13 y de 19 a 21.

En el marco de la inminente modificación de la tarifa mínima del servicio de transporte público de pasajeros, los trabajadores del sector informaron a El Litoral que de no percibir la segunda mitad del Sueldo Anual Complementario (SAC) en las primeras horas de hoy, retomarán las asambleas desde las 11 hasta las 13 y de 19 a 21, implicando la suspensión del servicio.

En tanto, desde el sector empresarial informaron a El Litoral que aguardan el giro de subsidios del Estado para poder cumplir con los pagos. Solicitan una solución de fondo, ya que el posible incremento de la tarifa solo sería un paliativo a la situación de crisis.

Las asambleas de los trabajadores que interrumpen el servicio de transporte urbano ya no generan sorpresa, pero además de que la modalidad se repite, se debe recordar que en agosto se concretó una medida similar a la que se llevaría a cabo hoy desde las 11, pero en reclamo de la primera parte del aguinaldo.

“Nosotros no queremos interrumpir el servicio, pero queremos percibir lo que corresponde”, indicó a El Litoral José Luis Sabao, delegado del sector.

“Si mañana (por hoy) no nos abonan el aguinaldo, desde las 11 y hasta las 13 no habrá colectivos. Los choferes se nuclearán en las cabeceras. A la tarde la medida será de 19 a 21”, manifestó.

Por último, aclaró que “las asambleas por la falta de pago están asentadas en el Ministerio de Trabajo, por lo que es legal y las llevaremos a cabo cada vez que sea necesario para defender nuestros derechos”.

En este sentido, desde el sector empresarial, Roberto Báez, titular de la empresas Turismo Miramar y Miramar Estrella Unión Transitoria, dijo a El Litoral que “en este momento no contamos con los fondos para hacer frente a los pagos del aguinaldo. Estamos mal. Todas las empresas del transporte están en crisis, la propia Federación Argentina de Transporte Automotor (Fatap) lo declaró. Hay que entender que las tarifas y los subsidios están desfasados”, sentenció.

En lo que respecta al pago concreto de la segunda parte del aguinaldo, Báez dijo que “estamos esperando que nos giren dinero en materia de subsidio extraordinario para poder solventarlo, pero nosotros necesitamos una solución de fondo, porque sino el mes que viene vamos a encontrarnos en la misma situación”, dijo.

Y mientras hoy se define en el Concejo Deliberante la nueva tarifa del pasaje urbano que comenzaría a costar $30, el empresario local dijo que “la cifra que se aprobaría es sólo un paliativo, nosotros pedimos $36 y la Comuna propuso $30, provocando la primera brecha, ahora es mucho mayor por las últimas subas. Además, el nuevo costo comenzaría a regir a mediados de enero, por lo que hoy no contribuyen para efectuar el pago del aguinaldo”, concluyó Báez.